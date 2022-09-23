GSK приобретет долю в Spero Therapeutics

Британский производитель лекарств GSK заявил, что приобретет долю в Spero Therapeutics в рамках лицензионного соглашения на экспериментальный антибиотик для лечения осложненных инфекций мочевыводящих путей (ОИМП) американского разработчика лекарств. Об этом пишет Reuters.

GSK заплатит $66 млн авансом за пероральный антибиотик Tebipenem HBr и купит акции Spero на $9 млн в рамках сделки.

«Tebipenem HBr дополняет стратегию GSK в отношении инфекционных заболеваний и соответствует нашему стремлению найти возможности для увеличения стоимости для создания сильного портфеля на поздних стадиях», – заявил коммерческий директор GSK Люк Милс.

В июне Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отказалось одобрить Tebipenem HBr, заявив, что исследования на поздних стадиях недостаточно и потребуется дополнительное исследование. Spero сообщила, что планирует провести новое испытание на поздней стадии в 2023 году.

Агентство США по лекарственным средствам одобрило лечение ОИМП и острого пиелонефрита в ускоренном порядке.

Spero разработала Tebipenem HBr совместно с японской компанией Meiji Seika Pharma. Препарат является частью подкласса антибиотиков, которые считаются эффективными при лечении устойчивых к лекарственным препаратам бактериальных инфекций, и предназначен для взрослых с ограниченными возможностями лечения.

gxpnews