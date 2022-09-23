Biocad приостановил работу над созданием собственной вакцины от COVID-19

Российская биотехнологическая компания Biocad приостановила работу над созданием собственной вакцины против коронавируса BCD-250. Она сосредоточилась на деятельности по другим направлениям, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Дмитрия Сивокоза.

«В России большое количество зарегистрированных вакцин, и они показали свою эффективность. Кроме того, ВОЗ объявила о том, что пандемия практически завершена. Показатели заболеваемости также говорят сами за себя. Поэтому мы сосредоточились в первую очередь на обеспечении пациентов доступной инновационной терапией», – заявил Сивокоз изданию в кулуарах форума «Биотехмед».

Как отметил гендиректор Biocad, компания по-прежнему сфокусирована на создании препаратов против онкологических, аутоиммунных и орфанных заболеваний. Производитель еще во время пандемии наладил внутренние процессы таким образом, чтобы быть независимым в выпуске препаратов и возможности обеспечивать пациентов необходимой терапией. У Biocad сейчас около 40 продуктов на разных стадиях разработки. Речь идет не только о новых препаратах, но и о новых показаниях для уже существующих продуктов.

«По результатам дефектурной комиссии на очень близком этапе регистрации находится биоаналог препарата „Пемброриа”. Также мы, если говорить об оригинальных молекулах, уже в следующем году ждем запуск двух новых препаратов для терапии рассеянного склероза. На продвинутой стадии находится препарат для пациентов со спинальной мышечной атрофией. Работаем над созданием препаратов для пациентов с гемофилией. В случае успешных результатов клинических исследований выведем на рынок первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева», – рассказал Дмитрий Сивокоз.

Он добавил, что Biocad не планирует сокращать объем инвестиций в собственное развитие в 2023 году. Вложения, напротив, будут возрастать для обеспечения выполнения поставленных целей.

Компания Biocad окончательно отказалась от строительства завода в финском Турку, стало известно ранее.

gxpnews