Pfizer поставит до 6 млн курсов Paxlovid для стран с низким уровнем дохода

Pfizer в четверг, 22 сентября, сообщила, что поставит до 6 млн курсов своего противовирусного препарата Paxlovid для лечения коронавируса неправительственной организации Global Fund для стран с низким и средним уровнем дохода.

«Компания заявила, что курсы лечения Paxlovid будут доступны для закупки через механизм реагирования глобального фонда на COVID-19 в 132 странах с низким и средним уровнем дохода в этом году при условии получения разрешений местных регулирующих органов. В то время как Paxlovid широко доступен во многих богатых странах, доступность его в более бедных странах сильно ограничена. Pfizer подчеркнула, что соглашение о поставках является частью ее стратегии по обеспечению равного доступа к пероральным препаратам для лечения коронавирусной инфекции», – пишет Reuters.

Компания заключила сделку с несколькими производителями непатентованных лекарств, чтобы производить лечение по более низкой цене для развивающихся стран.

«Это соглашение с глобальным фондом является важным шагом, который расширит равный доступ для пациентов с высоким риском в странах с низким и средним уровнем дохода», – отметил в своем заявлении генеральный директор Альберт Бурла.

gxpnews