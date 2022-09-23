«Р-Фарм» с 2023 года начнет поставки лекарств по офсетному контракту на 18,4 млрд рублей

Компания «Р-Опра» (входит в ГК «Р-Фарм» Алексея Репика), заключившая в 2018 году с мэрией Москвы офсетный контракт на поставку 31 наименования лекарств от ревматических, онкологических и других заболеваний, начнет их поставки в 2023 году. Компания «Р-Опра» (входит в ГК «Р-Фарм» Алексея Репика), заключившая в 2018 году с мэрией Москвы офсетный контракт на поставку 31 наименования лекарств от ревматических, онкологических и других заболеваний, начнет их поставки в 2023 году.

Изначально график поставок, который по контракту обязан соблюдать инвестор, предусматривал предоставление лекарств городу с 2022 года. Другой пункт контракта указывает на право начать поставки не позднее чем через год после ввода в эксплуатацию производства. В сентябре стало известно, что ввод корпусов нового завода в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2023 года.

Генеральный директор компании «Р-Фарм» Василий Игнатьев сообщил Vademecum, что обязательство ввода в эксплуатацию производства готовых лекарственных форм – октябрь 2023 года. «Все идет по графику и будет исполнено в срок. Поставки начнутся в 2023 году, согласно договоренностям», – прокомментировал он.

В октябре 2018 года «Р-Опра» заключила контракт на 18,4 млрд рублей на поставку 56 препаратов по 31 МНН для терапии онкологических, кардиологических, психиатрических и ревматических заболеваний.

Помимо «Р-Фарм», офсетные контракты в фармотрасли с Москвой заключили «Биокад» и ФГУП «Эндофарм» (МЭЗ). «ПСК-Фарма» подписала такие контракты с Московской областью и Москвой.

Весной 2022 года вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что город по офсетным контрактам на 2022 год закупил препараты от различных заболеваний и медизделия почти на 1,3 млрд рублей.

UPD. В «Р-Фарм» объяснили Vademecum, что, согласно контракту, компания может начать поставки лекарств Москве только после подписания акта о завершении инвестиционных обязательств и регистрации всех препаратов, которые должны производиться на предприятии. Компания могла бы начать поставки лекарств в 2022 году, но, по условиям офсетного контракта, она также имеет право сместить эти сроки на год. Строгих обязательств нет.