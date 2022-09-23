Структура «Росатома» приобрела 50% оператора центров стерилизации медизделий «Акцентр»

Компания «Русатом Хэлскеа» (входит в ГК «Росатом», аккумулирует компетенции в области здравоохранения) приобрела долю в ГК «Акцентр» – компании-операторе центров стерилизации медизделий и полимерной продукции. Сумма сделки не раскрывается. По данным источников, знакомых с деталями, к структуре «Росатома» перешло 50%. Приобретение дополняет компетенции «Русатом Хэлскеа» в области стерилизации медизделий, в настоящее время «дочка» госкорпорации самостоятельно развертывает центры на базе медицинского промышленного парка «ФармМедПолис РТ» в Казани, а также в Обнинске Калужской области и Лыткарино Московской области. Компания «Русатом Хэлскеа» (входит в ГК «Росатом», аккумулирует компетенции в области здравоохранения) приобрела долю в ГК «Акцентр» – компании-операторе центров стерилизации медизделий и полимерной продукции. Сумма сделки не раскрывается. По данным источников, знакомых с деталями, к структуре «Росатома» перешло 50%. Приобретение дополняет компетенции «Русатом Хэлскеа» в области стерилизации медизделий, в настоящее время «дочка» госкорпорации самостоятельно развертывает центры на базе медицинского промышленного парка «ФармМедПолис РТ» в Казани, а также в Обнинске Калужской области и Лыткарино Московской области.

ГК «Акцентр» создана в 2014 году при участии Биофонда РВК, «Акселланс Групп» и Ruric AB, компания специализируется на обработке медицинской и полимерной продукции. В 2017 году был запущен в эксплуатацию первый производственный цех, год спустя комплекс выведен на промышленный режим обработки.

Первоначально в структуре компании были два центра – в Иваново (3 тысячи кв. м) и Колпино (Ленинградская область, 5 тысяч кв. м). В ноябре 2019 года «Акцентр», производитель медицинских изделий «Гранат Био Тех», Медико-технический кластер Московской области и руководство особой экономической зоны «Дубна» подписали соглашение о создании в Дубне третьего центра электронно-лучевой обработки со специализацией на медицинских изделиях. Объем инвестиций в этот проект оценивался в 400 млн рублей, мощность – 12 тысяч тонн продукции в год. Площадь центра составила 4 тысячи кв. м.

В декабре 2019 года сообщалось, что российская дочка шведской инвестиционной компании Ruric AB ООО «Рюрик» довела свое владение «Акцентром» до 95% – свою долю в 35% продал Биофонд РВК. Сумма сделки не раскрывалась, однако было известно, что фонд инвестировал 85 млн рублей и вышел из актива с прибылью.

По данным СПАРК-Интерфакс по состоянию на сентябрь 2022 года, доля в 95% ООО «Межрегиональный центр стерилизационных технологий «Акцентр» через ООО «Рюрик» и ООО «Аврора» принадлежит Галине и Вадиму Гуринову, еще 5% владеет ООО «Акселланс Групп». Выручка компании в 2021 году составила 146,1 млн рублей, убыток – 22,1 млн рублей.

АО «Русатом Хэлскеа» входит в ГК «Росатом» и занимается развитием различных проектов в сфере ядерной медицины. В портфеле компании – первый российский линейный ускоритель «Оникс» с энергией 6 МэВ (проект «КЛТ-6»). В ноябре 2019 года компания подписала соглашение о локализации ускорителей шведско-британского производителя Elekta на мощностях АО «НИИТФА», в декабре 2021 года – получила регудостоверение на отечественный аппарат контактной лучевой терапии второго поколения «Брахиум».

В настоящее время АО «Русатом Хэлскеа» реализует проект по созданию центра стерилизации МИ на базе медицинского промышленного парка «ФармМедПолис РТ» в Казани. Объем инвестиций в проект оценивается в 300 млн рублей, 100% из них вложит ГК «Росатом». Срок ввода объекта в эксплуатацию намечен на ноябрь 2023 года.