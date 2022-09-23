Эксперты предложили включить бумажные рецепты в пилот по дистанционной продаже Rx-лекарств

Эксперты фармрынка предложили включить бумажные рецепты в эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. По их мнению, это повысит доступность данного сервиса населению. Также они считают необходимым сократить сроки эксперимента с 3 лет до 1 года.

Эксперты фармрынка предложили включить бумажные рецепты в принятый в первом чтении законопроект об эксперименте по дистанционной торговле Rx-препаратов. По их мнению, это расширит рамки реализации проекта, поскольку в стране пока оформляется слишком мало электронных рецептов, даже в тех регионах, которые были выбраны в качестве участников пилота. Такую инициативу озвучил руководитель стратегических проектов компании «Яндекс» Максим Агарев в ходе XIII конференции «ФВ» «PROекции будущего» — «Неестественный отбор», передает корреспондент «ФВ».

Есть несколько опций, которые позволяют включить традиционный бумажный рецепт в систему дистанционной торговли рецептурных лекарств. Например, при оформлении покупки пациент загружает сканированный вариант рецепта, а затем происходит валидация наличия бумажного оригинала, сказал Агарев. Соответствующие предложения с описанием этой схемы направлены законодателю. Эксперт не стал уточнять, кто конкретно выступил авторами письма.

Ко второму чтению может расшириться география проекта. Ряд регионов объявили о том, что хотят войти в пилот наряду с Москвой, Белгородской и Московской областями. Например, Татарстан, Сибирь, рассказал Агарев. Кроме того, законодателю предлагают пересмотреть сроки эксперимента. Прописанные в законопроекте три года (с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года) — избыточны. Для того, чтобы обкатать систему и выявить узкие места, одного года вполне достаточно.

«Логика сторонников такой поправки такова: продлить всегда проще, чем сократить», — прокомментировал Агарев.

Модератор сессии директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова возражала против ускорения пилота. По ее словам, торопиться не нужно. При этом она согласилась с тем, что система электронных рецептов пока еще находится на начальной стадии реализации (за исключением льготных рецептов, которые в эксперимент как раз и не вошли).

Екатерина Погонцева

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