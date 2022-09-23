Servier разорвала соглашение о сотрудничестве с Allogene по онкологии

Американская компания Allogene Therapeutics заявила, что ее французский партнер Servier прекратил участие в совместной программе по разработке противоопухолевых CAR-T-терапий, направленных на белок CD19. Об этом пишет The Endpoints News.

Одной из причин такого решения может быть сотрудничество Servier с компанией Cellectis, связанное с CD19. По соглашению 2014 года Cellectis получила 10 млн долл. авансом и имела право на получение до 140 млн долл. на разработку шести кандидатных препаратов.

Cellectis «оспорила определенные действия Servier, а также поставила под сомнение способность Servier предоставлять всемирную сублицензию», говорится в заявлении Allogene.

На фоне этой новости акции Allogene в среду, 21 сентября, упали почти на 10%. Тем не менее компания заявила: прекращение сотрудничества «не повлияет на нашу текущую исключительную лицензию на разработку и коммерциализации продуктов, связанных с CD19, в Соединенных Штатах».

Зато разрыв с Servier позволит Allogene лицензировать препараты, направленные на CD19, такие как ALLO-501 и UCART19, за пределами США. Это может принести компании до 45 млн долл. Однако это не позволит компании получить компенсацию 40% затрат на разработку препаратов от Servier.

В августе компания заявила, что FDA может одобрить ALLO-501A для проведения клинического испытания II фазы при рецидивирующей/рефрактерной крупноклеточной В-клеточной лимфоме.

Николай Соколов

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