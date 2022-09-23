Servier разорвала соглашение о сотрудничестве с Allogene по онкологии » Центр лекобеспечения будет определять поставщиков онкологических лекарств Глава Минздрава подписал приказ о наделении Центра лекобеспечения определять поставщиков онкологических лекарств для федеральных государственных бюджетных учреждений при проведении централизованных закупок. Минздрав наделил ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» полномочиями определять поставщиков для федеральных государственных бюджетных учреждений при проведении централизованных закупок лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Приказ № 516н от 28.07.2022 подписал глава Минздрава Михаил Мурашко. В приказе описывается порядок взаимодействия Центра лекобеспечения с ФГБУ. В списке учреждений: ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова; НМИЦ гематологии; НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова; НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина; НМИЦ им. В. А. Алмазова; НМХЦ им. Н.И. Пирогова; НМИЦ онкологии; РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова; РНЦРР; НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова; НМИЦ радиологии. Препараты в разных лекарственных формах, которые будет закупать Центр лекобеспечения: Винкристин; Даунорубицин; Доксорубицин; Идарубицин; Ипилимумаб; Карбоплатин; Ниволумаб; Пембролизумаб; Пертузумаб; Рамуцирумаб; Темозоломид; Эпирубицин; Этопозид. Ринат Васбеев

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