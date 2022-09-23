Rocket соглашается приобрести биотехнологическую фирму Renovacor

Rocket Pharmaceuticals заключила окончательное соглашение о приобретении биотехнологической фирмы Renovacor в рамках сделки с акционерным капиталом на сумму почти $53 млн (или 2,6 доллара за акцию), сообщает Pharmaceutical Technology.

Renovacor специализируется на прецизионном лечении генетических сердечно-сосудистых и механически связанных заболеваний. Самая передовая программа компании – генная терапия на основе аденоассоциированного вируса (AAV) REN-001.

Ожидается, что поглощение Renovacor еще больше укрепит опыт Rocket в области кардиальной генной терапии на основе AAV, а также поддержит ее краткосрочные клинические активы для лечения сердечных заболеваний.

Советы директоров Rocket и Renovacor единогласно одобрили приобретение. Ожидается, что сделка завершится в первом квартале 2023 года, если будут выполнены необходимые условия и согласования.

Генеральный директор Rocket Pharmaceuticals Гаурав Шах сказал: «Приобретение Renovacor согласуется со стратегией по расширению наших лидирующих позиций в области генной терапии сердечно-сосудистых заболеваний на основе AAV и дает нам прекрасную возможность продолжить нашу миссию по изменению жизни пациентов с сердечной недостаточностью посредством генной терапии».

gxpnews