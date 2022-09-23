Почти половина россиян так и не прививалась от коронавируса

Пандемия коронавируса продолжается. Больше 38% респондентов стали спокойнее относиться к возможности заболеть. При этом 42% опрошенных не прививались. Из них 45% и в будущем не планируют прививаться, а 29% будут вакцинироваться, если это станет обязательным или появятся ограничения для невакцинированных, показал опрос СК «Росгосстрах» и СК «Росгосстрах Жизнь».

Хотя глава ВОЗ утверждает, что конец пандемии коронавируса близок, в России количество заболевших продолжает расти. 15 сентября впервые с 9 марта выявили более 55 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. За динамикой заболеваемости следит большинство принявших участие в исследовании СК «Росгосстрах» и СК «Росгосстрах Жизнь» россиян – 69%, а у 71% рост числа заболевших вызывает беспокойство.

При этом отношение россиян к COVID-19 изменилось по сравнению с предыдущими волнами вируса: так отвечает 59,8% респондентов. 38% из них признаются, что стали более спокойно относиться к возможности заболеть, поскольку с каждой волной вирус ослабевает и становится похожим на обычную ОРВИ. 36% не переживают из-за коронавируса, поскольку уже проработаны протоколы лечения, есть медикаменты и вакцины. Еще 16% стали более внимательно относиться к рекомендациям медиков и Роспотребнадзора. За своих родных по-прежнему переживают 38% респондентов из тех, кого пандемия по-прежнему беспокоит, а 31% из них боятся снова заболеть.

Мнения респондентов по поводу ограничительных мер разделились почти поровну: 51% считают, что они необходимы, а 47% – что нет. Наиболее критичными ограничениями для россиян являются обязательный масочный режим (53%), самоизоляция и ограничения передвижения (17%). Масочный режим, если его вновь введут, намерены добровольно соблюдать 53%, которые считают, что введение его будет иметь основания, 27% станут носить маски, опасаясь штрафов, а 17,5% не станут носить из-за проблем со здоровьем или потому, что не верят в пользу этой меры.

Согласно результатам исследования, ранее прививались от коронавируса 57% респондентов. Из них ревакцинироваться планируют 45%, треть (33%) будет делать повторную прививку в зависимости от развития событий, а 21% ревакцинироваться не будут.

43% опрошенных россиян не прививались. Из них 45% и в будущем не планируют прививаться, а 29% будут вакцинироваться, если это станет обязательным или появятся ограничения для невакцинированных.

27% респондентов рассказали, что их работодатели уже вернули профилактические меры, связанные с COVID-19. О температурном контроле на входе говорят 66% респондентов, о масочном режиме – 58%, с допуском по сертификату о вакцинации – 24%, о переводе на удаленный режим работы части персонала – 17%.

Часть опрошенных находят в пандемии и плюсы. Так, в жизни 46% респондентов появились полезные бытовые привычки (более частое мытье рук и поверхностей, уборка дома), 37% начали более внимательно относиться к своему здоровью, для 24% преимуществом стал переход на удаленку, а 22% отметили возможность уделять больше времени семье.

Большинство респондентов считают, что все медицинские услуги, связанные с COVID-19, должны быть бесплатными. В некоторых случаях респонденты готовы заплатить за более быстрый результат: тест на антитела (19%), ПЦР-тест (14%), реабилитацию после COVID-19 (11%) и диагностику легких (10%).

Методология: онлайн-опрос проведен компаниями «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь» в сентябре 2022 года среди 1200 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.

gxpnews