Novartis отдает приоритет рынку США в условиях снижения цен на лекарства

Швейцарский фармацевтический гигант Novartis заявил, что сделает рост в США своим главным географическим приоритетом, даже после того, как были приняты законы, ограничивающие цены на лекарства на крупнейшем в мире фармрынке. Об этом пишет Reuters.

В рамках мероприятия для инвесторов компания заявила, что примет «американское мышление в первую очередь», увеличит долю пациентов из США в клинических испытаниях, нарастит там потенциал и предоставит американским сотрудникам и руководителям лучшие карьерные возможности.

Novartis стремится «органично построить свой бизнес в США, чтобы к 2027 году войти в пятерку крупнейших игроков США», говорится в заявлении. Компания добавила, что в прошлом году она заняла 10-е место на рынке США.

Тем не менее Novartis заявила, что стремится войти в тройку крупнейших игроков в Китае, поднявшись с пятого места в прошлом году среди многонациональных фармацевтических компаний, сохраняя при этом лидирующие позиции в Германии и Японии.

Президент США Джо Байден в прошлом месяце подписал закон о снижении инфляции, разрешающий правительству вести переговоры о ценах на некоторые отпускаемые по рецепту лекарства и ограничивать расходы на государственную программу здравоохранения Medicare.

В 2024 году правительство начнет переговоры о том, сколько оно будет платить за 10 лекарств, которые входят в число тех, на которые приходится самый высокий расход Medicare.

Среди изменений, которые вступят в силу в ближайшее время, – повышение цен должно быть ниже уровня инфляции, а платежи пациентов за аптечные препараты будут сокращены.

Novartis также объявила о стратегии, основанной на восьми крупных фармацевтических брендах, поскольку компания меняет свою форму после решения выделить подразделение по производству дженериков Sandoz в отдельную организацию.

Novartis сообщила, что ее препараты Cosentyx, Entresto, Zolgensma, Kisqali, Kesimpta, Leqvio, Pluvicto и Scemblix обладают многомиллиардным пиковым потенциалом продаж.

gxpnews