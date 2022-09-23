Роспотребнадзор готов поставить в Уганду вакцину против лихорадки Эбола

Роспотребнадзор готов посодействовать Уганде в скорейшей нормализации эпидситуации по лихорадке Эбола, вспышку которой (вариант Эбола-Судан) зафиксировали в стране. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи со вспышкой лихорадки Эбола в Уганде Роспотребнадзор готов оказать содействие угандийской стороне в скорейшей нормализации эпидемиологической ситуации. Партнерам уже переданы предложения о возможных поставках российской вакцины против лихорадки Эбола и направлении в Уганду российских специалистов, имеющих опыт борьбы с особо опасными инфекциями, полученный в том числе в ходе работы в Гвинейской Республике и Демократической Республике Конго», – гласит сообщение.

Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора, заявили в ведомстве. Эбола – острое тяжелое заболевание, в отсутствие лечения оно часто заканчивается летальным исходом. Вирус насчитывает шесть различных видов, три из которых (Бундибуджио, Судан и Заир) ранее становились причинами крупных вспышек.

«Органы здравоохранения Уганды объявили о вспышке Эболы после подтверждения случая заражения 24-летнего мужчины в округе Мубенде. До этого национальная группа быстрого реагирования провела расследование шести подозрительных смертей, которые произошли в округе в этом месяце. В настоящее время восемь пациентов с подозрением на заболевание проходят лечение в медицинском учреждении. В предыдущие годы было отмечено семь вспышек вируса Эбола-Судан, четыре из которых произошли в Уганде, три – в Судане. Последний раз вспышка вируса Эбола-Судан регистрировалась в Уганде в 2012 году. В 2019 году в стране произошла вспышка вируса Эбола-Заир. Вирус был завезен из соседней Демократической Республики Конго, которая боролась с крупной эпидемией в своем северо-восточном регионе», – рассказали в Роспотребнадзоре.

ВОЗ ранее рекомендовала два новых препарата от лихорадки Эбола.

gxpnews