Суд арестовал топ-менеджера структуры «Ростеха» Юрия Зозулю

Савеловский районный суд отправил в СИЗО до 19 ноября гендиректора АО «РЗМ-Технологии» (входит в ГК «Ростех»), бывшего депутата Заксобрания Новосибирской области Юрия Зозулю. Он подозревается в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) при поставках взрывчатых веществ и продаже продукции завода им. Я.М. Свердлова по завышенным ценам. Зозуля известен как бывший владелец новосибирского дистрибьютора медизделий «БСМП», а компания «РЗМ-Технологии», которую он возглавлял, с 2018 года реализует проект по разработке отечественного электронно-лучевого томографа с объемом бюджетной поддержки в 7,3 млрд рублей.

По данным «Коммерсанта», обвинения не связаны со сферой медицины. Юрий Зозуля проходит по уголовному делу вместе с гендиректором ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» Юрием Шумским и бывшим директором завода Вадимом Рыбиным. Первоначально следствие подозревало их в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), однако затем претензии были переквалифицированы на получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По мнению правоохранительных органов, фигуранты получали незаконное вознаграждение от поставщиков компонентов для производства взрывчатых веществ, а также компаний, которые приобретали продукцию завода им. Я.М. Свердлова по завышенным ценам. Общую сумму взяток оценивают в 33 млн рублей, однако обвинение задержанным пока не предъявлено.

Юрий Зозуля – бывший депутат Новосибирского заксобрания, впервые был избран в 2005 году, в последний раз переизбирался в 2015 году. В регионе он запомнился активной предпринимательской деятельностью в области поставок медоборудования. Так, с апреля 2014 года он выступал учредителем дистрибьютора ООО «БСМП», выручка которого в 2016 году достигала 330 млн рублей. В сентябре 2018 года компания была признана виновной в заключении картельного сговора с ООО «ЦРМ Сибири», ООО «СТиП», ООО «Вита Компонент» и ООО «Центр развития медицины «Столица» на 43 аукционах по поставке медицинских изделий, лабораторных реагентов и расходных материалов в государственные медучреждения. Общая сумма контрактов достигала 800 млн рублей. В том же месяце новым владельцем 100% компании стал Сергей Цуменко. По состоянию на сентябрь 2022 года компания находится в стадии ликвидации, как следует из данных ЕГРЮЛ.

В 2016 году Юрий Зозуля и Алексей Кривенчук, гендиректор компании «Лаборатория «ИмДи», занимавшейся разработкой тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний в Новосибирске, учредили в Новосибирске ООО «Инновационные диагностические технологии». Юрий Зозуля владел долей в 74%, а Алексей Кривенчук – долей в 26% юрлица. В настоящее время компания находится в стадии ликвидации. Из «ИмДи» впоследствии вырос один из производителей тест-систем «Имбиан Лаб».

В 2019 году Зозуля отказался от депутатского мандата, сославшись на перевод на работу Москву. Он был представителем ГК «Ростех» в Новосибирской области, а по состоянию на сентябрь 2022 года, по данным СПАРК-Интерфакс, занимал должность гендиректора входящего в госкорпорацию предприятия АО «РЗМ Технологии», известного проектом создания электронно-лучевого томографа с объемом бюджетного финансирования в 7,3 млрд рублей.