Владимир Стародубов переизбран главой отделения медицинских наук РАН

По итогам тайного голосования в Российской академии наук (РАН), которое прошло 22 сентября, Владимир Стародубов был выбран академиком – секретарем отделения медицинских наук РАН на второй срок. Он был единственным кандидатом на эту должность. Стародубов возглавляет отделение с октября 2017 года, а до этого был вице-президентом академии (с 2015 года).

Академики – секретари отделений РАН избираются на пять лет. В их обязанности, к примеру, входит организация работы отделения, визирование проектов распорядительных документов президиума РАН, затрагивающих компетенцию отделения, рассмотрение жалоб по результатам аттестаций сотрудников.

Владимир Стародубов в 1973 году окончил Свердловский государственный медицинский институт по специальности «врач‑лечебник», после чего устроился в городскую больницу №2 Нижнего Тагила (Свердловская область) в качестве заведующего операционным блоком. В 1980 году Стародубов стал главврачом городской клинической больницы №27 в Свердловске.

Во второй половине 80-х Стародубов начал карьеру чиновника: в 1987–1989 годах был заместителем, затем первым заместителем заведующего Свердловским областным отделом здравоохранения, в 1990–1994 годах – заместителем министра здравоохранения РФ, в 1998 году – министром здравоохранения. Также в разные годы Стародубов входил в состав правления Федерального фонда ОМС.

За время своей карьеры специалист несколько раз оставлял посты в министерстве. В интервью Vademecum в 2018 году он рассказал, что в 1993 году ушел с должности из-за неудовлетворенности работой: «Не нравилось, как идут дела, казалось, что все непродуктивно». С 1999 года Стародубов является научным руководителем Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.

После назначения на должность главы медицинского отделения РАН в 2017 году Владимир Стародубов не раз подчеркивал важность развития первичного звена медпомощи в России. Так, в 2018 году он осветил проблему лечения пожилых пациентов. «Пожилые люди требуют больше времени врача. Нужно менять нормативы по обслуживанию пожилого пациента. Когда диагноз уже есть и схема лечения назначена, тогда можно часть функций доверить сестре. Но до этого врач должен разобраться с таким больным и подобрать соответствующее лечение», – пояснил Стародубов.

В интервью Vademecum Владимир Стародубов также отмечал, что в России в первую очередь необходимо укрепить первичное звено как фундамент системы здравоохранения: «Если первичное звено не работает или плохо работает, то страдает и специализированная медицинская помощь».

В конце сентября 2022 года действующий президент РАН Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов нового руководителя организации. Он рассказал, что кандидаты на данный пост «подвергаются психологическому и даже внешнему административному давлению, особенно после публичного заявления своей позиции». До этого Сергеев также критиковал процедуру выборов академиков и членов-корреспондентов РАН в отделении медицинских наук, отмечая, что она больше похожа на назначение, и это подрывает демократичность в академии.