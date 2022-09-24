Байден выделит $1,5 млрд на борьбу с опиоидным кризисом в США

Президент США Джо Байден объявит в пятницу, 23 сентября, о выделении почти $1,5 млрд на борьбу с опиоидным кризисом, сообщил Белый дом.

Администрация Байдена стремится показать, что она принимает меры в связи с обострением общенационального опиоидного кризиса, который, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, привел к более чем 107 тысячам смертей от передозировки наркотиков в 2021 году, что почти на 15% больше, чем в предыдущем году, пишет Reuters.

«Наша страна столкнулась с 108 тысячами смертей от передозировки всего за 12 месяцев. Это одна жизнь, потерянная каждые пять минут круглосуточно. Администрация Байдена – Харрис объявляет о нескольких ключевых инвестициях и действиях, направленных на снижение смертности от передозировки, обеспечение сотрудников общественного здравоохранения и правоохранительных органов на передовой необходимыми ресурсами, поддержку выздоравливающих людей и, наконец, победу над этой эпидемией», – сказал журналистам на пресс-конференции доктор Рахул Гупта, директор Управления национальной политики по контролю над наркотиками.

Байден объявит о грантах Министерства здравоохранения и социальных служб США на сумму почти $1,5 млрд, сказала Мириам Дельфин-Риттмон, помощник госсекретаря по вопросам психического здоровья и наркомании.

По словам Дельфин-Риттмон, средства пойдут на лечение расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, и устранение барьеров для таких ключевых инструментов, как «Налоксон». Это лекарство может обратить вспять передозировку опиоидов.

Она добавила, что гранты также будут финансировать службы поддержки, восстановления, просветительские мероприятия по передозировке, специалистов по взаимной поддержке в отделениях неотложной помощи и помощь при расстройствах, связанных с употреблением стимуляторов и злоупотреблением ими, включая кокаин и метамфетамин.

По словам Гупты, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выпустит новое руководство по ослаблению ограничений на «Налоксон». Сейчас существуют юридические барьеры, ограничивающие доступ к «Налоксону» в некоторых штатах, а в других он не всегда доступен для тех, кто наиболее подвержен риску передозировки. Пациенты с большей вероятностью получат рецепт, если у них ранее было диагностировано злоупотребление опиоидами или зависимость вместе с передозировкой, чем если бы у них были эти диагнозы без передозировки.

Байден также объявляет о выделении дополнительных $12 млн на финансирование правоохранительных органов в районах, наиболее пострадавших от незаконного оборота наркотиков, помимо 275 млн, о которых было объявлено в апреле, и санкциях в отношении отдельных лиц и групп, связанных с наркокартелями.

gxpnews