Лекарства по отечественным стандартам начнут производить в РФ

Госдума, возможно, вернется к рассмотрению законопроекта, устанавливающего приоритет использования стандартных образцов, которые разработаны в России. Фармацевтические производители используют такие образцы, чтобы контролировать качество серий лекарств.

«В настоящее время большинство игроков продолжают применять продукцию фармакопей США и Европы, завозимую через третьи страны. Текущая версия законопроекта позволяет монополизировать рынок подведомственному Минздраву ФБУ», – сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, законопроект был внесен в Госдуму еще в 2020 году. Поправки к проекту еще не прошли первое чтение, однако их планируют рассмотреть в ноябре.

После 24 февраля многие западные компании ушли из России или приостановили работу. Относится это и к фармацевтическому бизнесу: экспорт в РФ важных компонентов для изготовления лекарственных препаратов приостановлен. Разрушены многие логистические цепочки, доставка критически важных для отечественных компаний реактивов, сырья и стандартных образцов под угрозой. О проблеме со стандартными образцами и возможных способах ее решения GxP News рассказал Игорь Яременко, сооснователь сервиса экспресс-доставки химических реактивов App­Science.

gxpnews