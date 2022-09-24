В России за последний месяц на 15% выросли продажи антидепрессантов

За последний месяц в России на 15% (по сравнению с аналогичным периодом 2021 года) увеличились продажи антидепрессантов, нейролептиков и транквилизаторов. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные аналитической компании DSM Group.

Жители страны по сравнению с прошлым годом стали покупать такие препараты в среднем на 30% чаще, отмечает издание.

Россияне с начала текущего года запаслись успокоительными почти на 15 млрд рублей. Врачи рекомендуют не увлекаться седативными средствами, принимая их лишь по назначению. По данным экспертов, самые популярные средства – препараты «Афобазол», «Ципралекс» и «Грандаксин».

Директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова заявила, что рост спроса на антидепрессанты в России связан с общим тревожным фоном, который вызван геополитической и экономической ситуацией.

«Сезонность тоже играет большую роль. Традиционно весной и осенью спрос на эти группы препаратов увеличивается», – отметила Преснякова.

Как стало известно в июле, спрос на антидепрессанты в РФ в первом полугодии текущего года вырос на 66% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6 млн упаковок.

gxpnews