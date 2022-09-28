В России начали выпускать медицинские зонды для диагностики вируса Эпштейна – Барр

«ФармМедПолис РТ» запустил в Татарстане производство медицинских зондов для диагностики человеческого герпес-вируса Эпштейна – Барр. Средства на создание нового производства в размере 75 млн рублей предоставил Фонд развития промышленности (ФРП). Об этом сообщили в пресс-службе ФРП.

«Вирус Эпштейна – Барр – самый распространенный на планете вирус. Его носительство достигает 95% среди всех людей на Земле. Этот вирус считается главным виновником развития инфекционного мононуклеоза и опухолей», – пояснил гендиректор «ФармМедПолис РТ» Альберт Гайфуллин.

Предприятие намерено выпускать 600 тысяч орофарингеальных зондов в год, в том числе для выявления ДНК вируса Эпштейна – Барр. Их используют государственные и частные клиники для забора анализов пациентов.

«Новое изделие обладает запатентованными инновационными характеристиками, позволяющими обеспечивать высокоточный результат исследования. Оно учитывает особенности локализации вируса и физиологическое строение области забора биоматериала. Зонд легко вводится в полость рта, достигая задней стенки глотки, быстро забирает биоматериал и затем легко отдает его в среду для дальнейшего исследования», – рассказали в пресс-службе.

Сейчас, по данным компании, порядка 50% российского рынка зондов по выявлению герпес-вирусов занимает продукция зарубежных производителей, в основном из США и Италии. Новое производство в Татарстане позволит значительно снизить долю импорта.

gxpnews