Фармкомпания «ВЕРТЕКС» в e-commerce прибавила вдвое

Фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» развивает присутствие в сегменте электронной коммерции для повышения доступности заказа лекарств и другой продукции 24/7. В топ заказов онлайн с возможностью получения в аптеках входят жизненно необходимые препараты компании для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Объем продаж продукции компании в e-commerce за восемь месяцев 2022 года вырос почти в два раза в натуральном выражении и в 2,27 раза — в денежном (в сравнении с таким же периодом 2021 года).

Рост объема продаж производителя в сегменте e-commerce обеспечивается за счет повышения спроса на онлайн-покупки, увеличения количества партнеров, номенклатуры и количества товаров. В данном случае к e-com относятся маркетплейсы, интернет-магазины, проекты экспресс-доставки, аптечные онлайн-сервисы, на которых представлен ассортимент фармкомпании «ВЕРТЕКС». В зависимости от площадки он может включать только косметические средства, а также БАД.

На ведущих аптечных онлайн-сервисах Apteka.ru, «Здравсити» и «еАптека» объем продаж фармпроизводителя увеличился в 2,6 раза в денежном выражении в первом и втором кварталах 2022 года. Аналитическая компания RNC Pharma за этот же период приводит данные о динамике 51,3 % при расчетах в рублях в e-com-сегменте фармрозницы, включая упомянутых лидеров. Это быстрее роста аптечного офлайн-сегмента. В частности, по итогам первого полугодия этого года эксперты AlphaRM сообщали о динамике продаж лекарств в аптеках на уровне 14 %.

remedium