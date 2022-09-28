Регистрация первого в России препарата от оспы возможна в течение нескольких недель Фармкомпания «ВЕРТЕКС» в e-commerce прибавила вдвое » Компания «ФармаМондо» получила РУ на препарат «Синтерсеп» Согласно Государственному реестру лекарственных средств (ГРЛС), компания «ФармаМондо» получила регистрационное удостоверение (РУ) на препарат «Синтерсеп» (триентин), который применяется для лечения редкого заболевания Вильсона – Коновалова. Производитель лекарства – компания «Эмкюр Фармасьютикалз Лимитед» (Индия). Это аналог зарубежного препарата Syprine (не зарегистрирован в РФ). «Синтерсеп» показан детям с пяти лет и взрослым, не переносящим пеницилламин («Купренил» от компании Teva), который также применяют для лечения этого орфанного заболевания. gxpnews