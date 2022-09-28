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Компания «ФармаМондо» получила РУ на препарат «Синтерсеп»

Согласно Государственному реестру лекарственных средств (ГРЛС), компания «ФармаМондо» получила регистрационное удостоверение (РУ) на препарат «Синтерсеп» (триентин), который применяется для лечения редкого заболевания Вильсона – Коновалова.

Производитель лекарства – компания «Эмкюр Фармасьютикалз Лимитед» (Индия). Это аналог зарубежного препарата Syprine (не зарегистрирован в РФ).

«Синтерсеп» показан детям с пяти лет и взрослым, не переносящим пеницилламин («Купренил» от компании Teva), который также применяют для лечения этого орфанного заболевания.

gxpnews

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27 сентября, 2022 | Просмотров: 69