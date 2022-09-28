Регистрация первого в России препарата от оспы возможна в течение нескольких недель

Регистрация первого в России препарата от оспы НИОХ-14 возможна в ближайшее время. Об этом во вторник, 27 сентября, на форуме OpenBio представителям СМИ сообщил заведующий отделом молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов центра вирусологии «Вектор» Валерий Локтев.

«Регистрация ожидается буквально <…> днями-неделями, достаточно быстро. Я надеюсь, [что это произойдет в течение нескольких недель]», – цитирует Локтева ТАСС. «Вектор» в августе подал заявку на регистрацию препарата против оспы НИОХ-14.

Как сообщал ранее главный научный сотрудник отдела геномных исследований ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Сергей Щелкунов, после внедрения в медицинскую практику НИОХ-14 будет эффективен против любых видов ортопоксвирусов (к ним относится и вирус оспы обезьян).

gxpnews