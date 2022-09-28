Как телемедицинские технологии могут быть интегрированы в систему лекарственного обеспечения

Сегодня телемедицина в России успешно освоила многие ниши: от онлайн-консультирования до мониторинга хронических пациентов. Дальнейшее сближение медицины и IT-технологий – стратегически важный шаг для развития отечественного здравоохранения.

В регионах – а именно там особенно актуальна телемедицина – высказывается мнение, что большую роль для роста телемедицины сыграла бы интеграция в систему лекарственного обеспечения. В первую очередь, например, в виде уточнения возможности коррекции ранее назначенного лечения и оформления электронных рецептов в ходе онлайн-консультации. Анализируем положение вещей вместе с Дмитрием Гапоновым, сооснователем сервиса телемедицины iBolit.

Система лекарственного обеспечения: с 2013 по 2022 год

За последние годы она претерпела большие изменения.

Начало инновациям положил ведущий фармацевтический дистрибьютор России «Катрен», который весной 2013 года запустил в работу федеральную сеть по поиску и заказу аптечных товаров – «Аптека.ру» (на сегодня к проекту подключено более 24 тысяч партнеров). По последней аналитике, всего за 2021 год в интернет-аптеках был оформлен 101 млн заказов на сумму 168 млрд рублей. Аптечные товары входят в число наиболее быстрорастущих непродовольственных категорий. С 25 октября 2020 года у врачей появилось право на очном приеме оформлять электронные рецепты почти на все виды препаратов. Во избежание подделок рецепты подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью врача (УКЭП). Но решение действует не по всей стране – регион сам выбирает, может ли его поддержать. Чтобы оно вступило в силу в конкретном регионе, необходимо узаконить его на уровне региона и обеспечить подключение региональных аптек к ЕГИСЗ. На данный момент электронные рецепты успешно используются в Москве, а также в Московской и Белгородской областях (продлить рецепты могут белгородцы с хроническими заболеваниями). Также в 2020 году Госдума разрешила дистанционную продажу и доставку безрецептурных лекарств на дом – через услуги курьерских служб, например, «Яндекс.Такси» и Delivery Club. Через год после этого, в 2021 году, правительство позволило торговать безрецептурными лекарствами онлайн не только через аптеки с соответствующей лицензией, но и через маркетплейсы. А с марта 2023 года планируется запуск пилотного проекта по продаже рецептурных лекарств онлайн в Москве, Белгородской и Московской областях. Эксперимент планируется проводить до 1 марта 2026 года.

Не обошлось без сложностей. За период пандемии COVID-19 несколько усложнилась логистика лекарственных средств на внутреннем и внешнем рынках. К тому же этот период выпал на этап обязательной маркировки медицинских препаратов в России. Выжили не все, однако, по мнению руководителя Росздравнадзора Анны Самойловой, система лекарственного обеспечения в период пандемии устояла.

Поэтому на сегодняшний день встает вопрос уже не выживания, а развития системы лекарственного обеспечения. Судя по всему, систему вновь ожидают усовершенствования. А именно – интеграция телемедицинских технологий.

Инициатива идет сверху – в феврале 2022 года президент поддержал предложение о разрешении дистанционно выписывать электронные рецепты. В перспективе на онлайн-консультациях врачи смогут назначать и корректировать рецептурное лечение. Но для этого нужно соблюсти несколько условий: у врача должна быть усиленная электронная подпись, а диагноз предварительно поставлен на очном приеме.

На момент осени 2022 года врач не может выписывать на онлайн-приеме даже безрецептурные препараты – только увеличивать или уменьшать дозировку, отменять применение препарата или заменять ранее выписанный препарат при условии, что лечение назначено на очном приеме тем же врачом.

Телефарма: что имеем на сегодняшний день

На данный момент законопроект, который позволит организовать заказ и доставку рецептурных лекарств, уже внесен в правительство.

На необходимость подобного решения уже обращали внимание ученые Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова совместно с Научным центром экспертизы средств медицинского применения Минздрава. Еще в 2017 году они прогнозировали, что интеграция телемедицинских услуг и современных наработок по дистанционной реализации лекарственных препаратов позволит перейти к новому этапу развития фармацевтической отрасли – «телефармации».

Предполагалось, что телефарма будет включать следующие направления: выбор методов фармакотерапии (онлайн-витрина аптечных товаров), электронная история болезни, электронные рецепты и назначения, дистанционная торговля лекарственными препаратами, электронный документооборот и система складского учета.

Этот перечень уже работает. Тем временем эксперты прогнозируют, что, благодаря развитию именно телемедицинского формата, список может быть законно дополнен новыми функциями, среди которых:

корректировка безрецептурного лечения на онлайн-консультации (при условии, что лечение назначено на очном приеме тем же врачом);

формирование электронных рецептов и дистанционное продление уже выписанного рецепта – при условии установления диагноза и назначения лечения очно, наличии УКЭП, а также если в данном регионе действует система выдачи электронных рецептов;

презентация новых препаратов – в формате врачебного консилиума;

напоминание о приеме лекарств – если телемедицинский сервис поддерживает такую функцию;

возможность задавать врачу вопросы в чате.

Например, сейчас мы движемся в сторону наблюдения за лекарственным обеспечением пациента и своевременной корректировки курса препаратов. Вот как это реализуется в одной из клиник, которая подключена к нашему сервису:

Пациент, который был на очном приеме у врача и получил подтвержденный диагноз «гипотиреоз» (недостаточность щитовидной железы), посещает плановую консультацию эндокринолога онлайн, предварительно сдав необходимые анализы. На основании обследования, клинической картины и сопутствующих заболеваний доктор может скорректировать дозировку, заменить препарат или отменить его. Все данные хранятся в приложении. В случае, если при приеме препарата у пациента возникают вопросы или побочные эффекты, он может всегда связаться с врачом через приложение и своевременно получить указания по корректировке лечения. Врач может сразу после консультации сделать разметку этапов: назначить дату промежуточной сдачи анализов и запланировать следующую плановую онлайн-консультацию для отслеживания динамики и дистанционного мониторинга самочувствия.

Такой подход распространен в эндокринологии, но применим и в других направлениях. Им активно пользуются терапевты, так как пациенты на лечении зачастую самостоятельно отменяют себе препараты. Педиатры, в работе которых важно следить за реакцией ребенка на препарат и мгновенно реагировать на изменения. Репродуктологи, контролирующие беременность на каждом этапе.

Можно ориентироваться на зарубежный опыт – например, австралийский или американский. Телефармация в этих странах охватывает дистанционные услуги фармацевта, среди которых система дистанционного дозирования с производством индивидуальных упаковок лекарственных препаратов (по требованию), а также телефармацевтические консультации с информированием и обучением пациентов.

Получить на онлайн-приеме рецепт на препарат – это возможно?

При отсутствии очно установленного диагноза – однозначно нет. Это логически вытекает из того, что ставить диагноз и назначать лечение онлайн врач не может.

«Не может быть установлен ни диагноз, ни стадия заболевания, несмотря на то что будут предоставлены определенные данные, состоящие из лабораторных исследований, компьютерной томографии и так далее, – говорит Антон Иванов, главный врач клиники НАКФФ. – По результатам онлайн-консультации мы предоставляем заключение. В нем, как правило, указывается, что пациенту необходимо сделать. Никакие препараты при онлайн-консультации не назначаются».

На текущий момент врач не может выписывать на онлайн-приеме даже безрецептурные препараты – только корректировать дозировку (увеличивать или уменьшать), отменять применение препарата или заменять ранее выписанный препарат при условии, что лечение назначено на очном приеме тем же врачом.

После очно подтвержденного диагноза теоретически продлить ранее выписанный электронный рецепт можно. Закон позволяет это сделать. Однако, помимо электронной подписи, необходимо, чтобы система по выписке рецептов, используемая в медицинском учреждении конкретного региона, обладала такой возможностью. Также врач оставляет за собой право отказать в дистанционном продлении и попросить прийти на прием.

gxpnews