Фармкомпании смогут проводить все фазы КИ на базе московских больниц

В Москве созданы все условия для проведения клинических исследований (КИ) лекарств на базе городских медицинских учреждений. Около 60 организаций имеют большой опыт проведения исследований более чем по 50 терапевтическим областям. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Уже много лет мы находимся в тесном контакте с фармацевтическими компаниями – закупаем передовые лекарства для горожан, проводим совместно клинические исследования. Мы понимаем, что сейчас развитие отечественной фармотрасли особенно важно. Мэр столицы подписал постановление о расширении мер поддержки фармкомпаний в проведении клинических исследований лекарств. Мы готовы организационно поддержать фармкомпании – предоставить площадку для исследований, сформировать исследовательскую команду, подобрать добровольцев и предоставить юридическое сопровождение. Фармкомпании смогут проводить на базе городских поликлиник и больниц все фазы клинических исследований. Для этого у нас работает 60 организаций: как в амбулаторном звене, так и в стационарном», – отметила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Эффективность и безопасность новых препаратов изучают более чем в 50 терапевтических областях, среди которых генетика, онкология, кардиология, хирургия и другие, добавила Ракова.

У Москвы уже есть большой опыт организации международных и локальных исследований с ведущими отечественными и мировыми фармкомпаниями. За последние 10 лет в городе провели свыше 1,7 тысячи клинических исследований.

Выбрать площадку для проведения клинических исследований фармацевтические компании могут на портале mos.ru. Подробная информация также опубликована на сайте Департамента здравоохранения. Подать заявку и отслеживать ее статус можно онлайн в личном кабинете на сайте trials.medtech.moscow.

gxpnews