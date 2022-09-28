ФМБА закупит таблетки от радиации почти на 5 млн рублей

Позиция на покупку калия йодида на сумму в 4,85 млн рублей появилась на портале Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Препарат, в частности, используют для защиты щитовидной железы во время ядерных или радиологических чрезвычайных ситуаций. По данным ЕИС, покупка фармсубстанции производится по заказу ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России.

«Аналогичные карточки по закупке калия йодида появляются каждый год. В конце декабря 2020 года и начале марта 2021 марта в системе были размещены карточки, свидетельствующие о закупке препарата на $56 тысяч», – отмечает издание.

Российские маркетплейсы Ozon и Wildberries ранее сообщили, что с апреля по март 2022 года на 103% вырос объем продаж защищающего от радиации препарата. Кроме того, агентство Reuters писало, что в странах Европы увеличился спрос на йодид калия и другие препараты, которые его содержат. По информации издания, запасы препарата сделали жители Франции, Польши, Чехии и Болгарии. Там спрос на него превысил показатели всего прошлого года. В США также возник дефицит таблеток йодида калия. Как сообщало издание The Daily Mail, граждане Америки опасались возможной ядерной войны и инцидентов на одной из АЭС Украины.

gxpnews