В Москве фармкомпаниям будут возмещать часть расходов на проведение КИ

Правительство Москвы готово финансово поддерживать фармкомпании, собирающиеся проводить клинические исследования «особо важных для столичного здравоохранения препаратов», сообщает официальный сайт мэра столицы. Речь идет в том числе о лекарствах, нацеленных на терапию генетических и онкологических заболеваний. Решение о финансовой поддержке будет приниматься при участии клинических комитетов и главных внештатных профильных специалистов. Правительство Москвы готово финансово поддерживать фармкомпании, собирающиеся проводить клинические исследования «особо важных для столичного здравоохранения препаратов», сообщает официальный сайт мэра столицы. Речь идет в том числе о лекарствах, нацеленных на терапию генетических и онкологических заболеваний. Решение о финансовой поддержке будет приниматься при участии клинических комитетов и главных внештатных профильных специалистов.

Финансовая поддержка будет осуществляться за счет средств предоставленного АНО «Московский центр инновационных технологий в здравоохранении» гранта из бюджета столицы. Количество получателей финансовой поддержки и ее размер ограничены общей суммой гранта. Решения о выдаче разрешений на проведение КИ будут приниматься, исходя в первую очередь из потребностей в препарате.

Vademecum направил в АНО и правительство Москвы запросы с просьбой уточнить параметры гранта, выделенного Московскому центру инновационных технологий в здравоохранении.

На прошлой неделе стало известно, что в Москве поддержат проведение КИ лекарств на базе городских клиник. Соответствующее постановление 20 сентября подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Согласно документу, до 31 декабря 2022 года фармкомпании, планирующие проведение КИ на базе медучреждений Москвы, смогут получать организационную поддержку, включающую оценку выполнимости КИ, подбор площадок с необходимым оборудованием и расходными материалами для проведения исследований, формирование исследовательской команды, набор пациентов-добровольцев, взаимодействие с этическими комитетами, юридическое сопровождение и другое, а также финансовую поддержку, нацеленную на возмещение части затрат на проведение КИ. Однако фармкомпании смогут рассчитывать на выделение правительством Москвы суммы, составляющей не более 50% от общих расходов в отношении препаратов, имеющих особо важное значение для здравоохранения.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, фармкомпании смогут проводить КИ на базе 60 организаций, относящихся к амбулаторному и стационарному звеньям.

С марта 2022 года более 15 зарубежных фармкомпаний ограничили свою деятельность в России. Однако на состоявшемся в сентябре форуме «Биотехмед» исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков сообщил, что некоторые иностранные фармкомпании рассматривают возможность возвращения к проведению КИ своих препаратов в России.