АФПЕАЭС, АПФ и СПФО просят предоставить отсрочку от призыва по мобилизации специалистам фармотрасли

Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС), Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) и Национальная ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий (АПФ) обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину и министру обороны Сергею Шойгу с просьбой рассмотреть возможность предоставления права на отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации всему военнообязанному персоналу предприятий фармотрасли.

«…Профильные ассоциации РФ в целях поддержания бесперебойной работы критически важной отрасли, обеспечения системы здравоохранения и обороноспособности РФ, убедительно просят вас рассмотреть возможность предоставления права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации всему военнообязанному персоналу предприятий фармацевтической отрасли или разрешить бронирование работников, в том числе путем выдачи мобилизационного задания», — говорится в обращении организаций.

Представители фармацевтической отрасли указали на то, что фармацевтический мероприятия в настоящее время столкнулись с угрозой полной или частичной остановки производства из-за мобилизации важных в производственном процессе специалистов. Их замена — «невыполнимая и бессмысленная идея даже в долгосрочной перспективе», считают представители организаций.

Они также напомнили, что после принятия в стране отраслевого стандарта надлежащей производственной практики все производственные предприятия фармацевтической промышленности являются высокотехнологичными и осуществляют производственные процессы в строгом соответствии со стандартами надлежащей производственной практики.

«Исключение специалистов фармацевтической области из стадий разработки и производства гарантированно прерывает производственный цикл. Предприятия уже вынуждены принимать решения о приостановке производства», — говорится в обращении.

На фоне искусственно создаваемых недружественными странами сложностей с импортом лекарственных препаратов, прекращение выпуска отечественных лекарственных препаратов повлечет возникновение несоразмерно избыточной в этот трудный для страны период социальной напряженности, считают в ассоциациях.

gxpnews