В Дагестане за 120 млн рублей построили завод по производству медицинского кислорода

Общий бюджет проекта превысил 120 млн рублей, из них 80,7 млн рублей предоставил в виде займа Фонд развития промышленности по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям», еще 40 млн рублей вложил инициатор проекта. На предприятии будут заняты 13 сотрудников.
Строительство завода вызвано дополнительной потребностью местных медучреждений в кислороде, выросшей на фоне распространения коронавируса. На пике пандемии в 2021 году в республике расходовалось до 30 тонн медицинского кислорода в сутки, при этом порядка 10–12 тонн приходилось закупать на предприятиях в Волгограде и Таганроге.
ООО «Трастфарма», по данным СПАРК-Интерфакс, зарегистрировано в 2013 году, учредителем компании выступает Сиражудин Сиражудинов. Выручка «Трастфармы» в 2021 году составила 214, 2 млн рублей, чистая прибыль – 63,3 млн рублей. Объем контрактов по госзаказу на поставку медицинского кислорода медучреждениям республики в минувшем году составил 251,4 млн рублей.
Крупнейшие производители медицинского кислорода в России – «Криогенмаш», «Линде» «Эйр Продактс Газ» и Air Liquide. По состоянию на середину 2021 года суммарная мощность производства составляла 2 тысячи тонн кислорода в сутки.
На фоне зафиксированного летом 2021 года дефицита медицинского кислорода в России в правительстве приняли решение субсидировать до 20% стоимости закупки оборудования производителям. Предельный размер субсидии для приобретения одной новой криогенной установки оценивался в 165–700 млн рублей в зависимости от заявленной мощности оборудования. Помимо Дагестана, новые производства медицинского кислорода создаются в Челябинске (ООО «Челябтехгаз», объем инвестиций 292,1 млн рублей) и Калининграде («Факел», вложения в завод оцениваются в 1,5 млрд рублей).
В сентябре 2022 года о намерении уйти с рынка сообщил французский Air Liquide (в выручке глобальной компании доля России составляет 1%). Производственные площадки будут переданы российскому менеджменту Air Liquide через механизм управления операциями.
Фото: rostec.ru