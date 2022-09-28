Внесение сведений о фармработниках в реестр станет обязательным для получения лицензии

Внесение данных о фармацевтических работниках в ЕГИСЗ «Федеральный регистр медицинских работников» сделают лицензионным требованием. Изменение предлагается внести в Положение о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденное Постановлением Правительства № 547 от 31.04.2022. Документ размещен на портале проектов правовых нормативных актов. Ожидается, что он вступит в силу с 1 марта 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2028 года.

Документ также предлагается распространить на изготовление радиофармацевтических препаратов. В перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую деятельность, включат новый вид деятельности «Изготовление радиофармацевтических лекарственных препаратов для медицинского применения» и добавят лицензионные требования для этой деятельности.

Проектом постановления предусмотрено сокращение сроков принятия решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении с 15 до десяти рабочих дней, а также о внесении изменений в реестр лицензий или об отказе во внесении изменений в реестр лицензий с десяти до пяти рабочих дней.

Также документом установлены сроки принятия решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении о внесении изменений в реестр лицензий или об отказе во внесении изменений в реестр лицензий при намерении соискателя лицензии осуществлять деятельность на территории закрытого административно-территориального образования — 20 рабочих дней.

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Артем Косенок

Таисия Кубрина

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