Reuters: европейские производители дженериков могут сократить производство из-за роста счетов за электроэнергию

Европейские производители лекарств предупредили, что могут прекратить производство некоторых дешевых непатентованных лекарств из-за резкого роста цен на электроэнергию, и призывают пересмотреть способ их ценообразования, сообщает Reuters.

«Лоббистская группа по производству непатентованных лекарств „Лекарства для Европы”, представляющая такие компании, как Teva, подразделение Sandoz компании Novartis и подразделение Kabi компании Fresenius, направила открытое письмо министрам энергетики и здравоохранения стран-членов ЕС. Письмо также было адресовано ключевым европейским комиссарам. Согласно письму, цены на электроэнергию для некоторых фармацевтических заводов в Европе выросли в 10 раз, а стоимость сырья – на 50-160%», – пишет издание.

Ассоциации производителей дженериков в странах-членах также обращаются к национальным органам здравоохранения с ходатайством о большей гибкости цен на лекарства, сообщает группа «Лекарства для Европы».

Министры энергетики и здравоохранения штатов в преддверии внеочередного заседания Совета ЕС призвали принять меры по облегчению бремени расходов, отмечает Reuters.

gxpnews