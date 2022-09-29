«Протек» и «Биннофарм Групп» — лидеры в рейтинге ТОП-1000 российских менеджеров

Семь представителей топ-менеджмента ГК «Протек» и столько же от «Биннофарм Групп» заняли высокие позиции в рейтинге «ТОП-1000 российских менеджеров». Список самых эффективных управленцев ежегодно формируется Ассоциацией менеджеров (АМР) при консультационной поддержке ИД «Коммерсантъ» и верифицируются членами «Академии Премии ТОП-1000».

В номинации «Топ-250 высших руководителей» представлены президент ГК «Протек» В. Муязев, генеральный директор компании «Сотекс» В. Яцук, генеральный директор ЦВ «Протек» Д. Погребинский и генеральный директор аптечной сети «Ригла» А. Филиппов.

В Топ-100 коммерческих директоров вошли коммерческий директор аптечной сети «Ригла» Н. Бурдина и генеральный директор ООО «Здравсити» Б. Попов (на момент подачи заявки на участие в рейтинге — коммерческий директор ЦВ «Протек»).

В списке Топ-25 директоров по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию — директор благотворительного фонда «Протек» О. Рябых.

Лауреатами рейтинга этого года также стали генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов, директор по продажам и продвижению Екатерина Славгородская, финансовый директор Элина Багаутдинова, директор по корпоративному управлению и трансформации бизнеса Игорь Петров, директор по маркетингу Мария Богомолова, директор по информационным технологиям и автоматизации бизнес-процессов Евгений Зайцев и директор по персоналу и организационному развитию Татьяна Федченко.

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях. Методология рейтинга основана на принципе «лучшие выбирают лучших», где в ходе экспертного голосования топ-менеджеры оценивают успехи коллег в своих функциональных направлениях. Рейтинг публикуется ежегодно на страницах газеты «Коммерсантъ» с 2001 года.

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