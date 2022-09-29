Срок получения лицензии на работу с наркотическими и психотропными веществами может быть сокращен

Министерство здравоохранения Российской Федерации намерено сократить срок получения лицензии на работу с наркотическими и психотропными веществами, сообщает «ФВ» со ссылкой на соответствующий проект постановления.

Изменения вносятся в Положение о лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (утверждено Постановлением Правительства № 1007 от 2 июня 2022 года).

«Документом предусмотрено сокращение сроков принятия решения лицензирующим органом о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении с 15 до восьми рабочих дней, а также о внесении изменений в реестр лицензий или об отказе во внесении изменений в реестр лицензий с 10 до шести рабочих дней», – пишет издание.

Кроме того, документом установлены сроки принятия решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении, о внесении изменений в реестр лицензий или об отказе во внесении изменений в реестр лицензий при намерении соискателя лицензии осуществлять деятельность на территории закрытого административно-территориального образования – 20 рабочих дней.

gxpnews