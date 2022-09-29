Центр Гамалеи начал разрабатывать мРНК-вакцину

Центр им. Н. Ф. Гамалеи приступил к разработке мРНК-вакцины от коронавирусной инфекции. В учреждении была создана соответствующая лабораторная группа. Об этом в среду, 28 сентября, в ходе лекции на форуме OpenBio сообщил замдиректора центра по научной работе Денис Логунов.

«Технология мРНК-вакцин имеет очень важное преимущество: ее можно вводить хоть каждый месяц, хоть каждый день. Здесь то естественное ограничение векторных вакцин, которые вы не можете вводить чаще, чем раз в полгода, потому что появляются антитела, они должны снизиться. Полгода – это минимум, идеальный срок между двумя уколами. Поэтому было принято это решение, приказом директора создана лабораторная группа по разработке таких вакцин. Здесь я вам представлю наши новые данные относительно мРНК-платформы», – цитирует Логунова ТАСС.

Он заявил, что мРНК-вакцины производства Pfizer или Moderna дают напряженный иммунитет после трех-четырех вакцинаций. При создании вакцины использован классический липидный состав, но главное отличие от Pfizer и Moderna – в генетической структуре мРНК. Как показали эксперименты, мРНК-платформа стремительно обеспечивает экспрессию.

«Было принято решение по созданию тестера трансферазы. Первое, что благодаря такому тестеру мы увидели, – скорость экспрессии: через полчаса уже практически пиковое значение экспрессии», – сказал Денис Логунов.

Замдиректора центра по научной работе добавил, что проводились эксперименты по внутримышечному, внутривенному, назальному и интертрахиальному введению. Кроме того, как он рассказал, промышленное производство в России мРНК-вакцины, разработкой которой занимается Центр Гамалеи, может быть организовано при закупке или разработке специфического оборудования. Сейчас наработка вакцины осуществляется на мощностях центра.

gxpnews