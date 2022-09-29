Seagen и Lava Therapeutics договорились о разработке препарата для терапии солидных опухолей

Компании Seagen и Lava Therapeutics заключили эксклюзивное лицензионное соглашение о разработке, производстве и коммерциализации препарата LAVA-1223 для солидных опухолей, сообщает Pharmaceutical Technology.

Препарат LAVA-1223, находящийся на доклинической стадии разработки, представляет собой биспецифический активатор Т-клеток. Он может запускать работу Т-клеток Vγ9Vδ2 в присутствии опухолевых клеток, экспрессирующих рецептор эпидермального фактора роста (EGFR). При создании этого препарата использовалась технология Gammabody компании Lava для воздействия на солидные опухоли, экспрессирующие EGFR.

Согласно условиям сделки, Lava получит от Seagen авансовый платеж в размере $50 млн за эксклюзивную глобальную лицензию на LAVA-1223. Seagen также должна будет выплатить почти $650 млн по мере прохождения этапов в разработке и коммерциализации, а также совершать лицензионные платежи от продаж продукта в будущем.

В рамках этой сделки Seagen также имеет возможность вести работу в отношении еще до двух мишеней для биоспецифических опухолей с использованием платформы Gammabody.

«Эта эксклюзивная лицензия от Lava дает Seagen возможность использовать свой опыт в разработке первоклассных таргетных методов лечения рака, а также предоставляет глобальные возможности компании в области разработки и коммерциализации», – отметил врио генерального директора Seagen и главный медицинский директор компании Роджер Дэнси.

«Это соглашение позволяет Lava дополнительно проверить свою платформу во втором продукте – кандидате для солидных опухолей, приближая нас к нашей цели по созданию эффективных лекарств Gammabody для больных раком», – поделился президент Lava Therapeutics Стивен Херли.

В августе прошлого года Seagen заключила соглашение с RemeGen о разработке и продаже препарата Disitamab vedotin, нового конъюгата антитело-лекарственного средства, нацеленного на HER2.

gxpnews