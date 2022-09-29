Бывшего топ-менеджера ГК «Медполимерпром» приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима

После повторного рассмотрения дела Останкинский районный суд Москвы признал бывшего топ-менеджера ГК «Медполимерпром», гражданина США Джина (Евгения) Спектора виновным в посредничестве при даче взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) Анастасии Алексеевой, экс-помощнице бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, за содействие в продвижении препаратов, которые производили компании фигурантов дела. Его приговорили к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 14,1 млн рублей.

В уголовном деле, помимо Спектора, фигурировали бывший гендиректор ООО «Проммед Рус» Максим Якушкин, а также советник гендиректора АО «Р-Фарм» Вадим Белоножко. Джин Спектор и Анастасия Алексеева были арестованы Басманным районным судом Москвы в феврале 2020 года.

По версии следствия, Анастасия Алексеева в период с 2015 по 2016 год получила от Максима Якушкина взятку – более 4,7 млн рублей – в виде поездки на новогодние каникулы в Таиланд и на майские праздники в Доминикану. Джин Спектор и Вадим Белоножко выступали посредниками при передаче этой взятки, считали следователи. В 2017 году Алексеева также получила от Спектора путевку на Кипр за 1,1 млн рублей. За это Анастасия Алексеева лоббировала интересы компаний «Промомед Рус» и «Р-Фарм», а также ГК «Медполимерпром», совет директоров которой возглавлял Спектор. Алексеева должна была поспособствовать невнесению в список ПКУ содержащих сибутрамин препаратов Редуксин и Редуксин-Лайт, которые производит «Промомед Рус», и помочь «Медполимерпрому» укрепить свои позиции на рынке медизделий из ПВХ.

Спектор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой и дал показания на Анастасию Алексееву.

Алексеева свою вину отрицала, утверждая, что у нее на протяжении долгого времени были близкие отношения со Спектором, поэтому путевки она принимала в качестве подарка. Сам Спектор, как выяснилось в ходе следствия, был женат, о чем Анастасия Алексеева узнала лишь после ареста.

Летом 2021 год Останкинский районный суд признал Джина Спектора виновным в посредничестве при даче взятки в особо крупном размере, приговорив его к 4 годам колонии строгого режима. Также подсудимый должен был выплатить штраф в размере трехкратной суммы взятки – 14,1 млн рублей.

В марте 2022 года Второй кассационный суд общей юрисдикции вернул дело обратно в апелляционную инстанцию из-за несовпадения текстов зачитанного судьей вердикта и опубликованного позднее решения. В июле 2022 года Мосгорсуд направил дело на новое рассмотрение.

Джин (Евгений) Спектор, бывший топ-менеджер фармацевтической ГК VAM, с 2017 по 2018 год возглавлял совет директоров ГК «Медполимерпром», затем был директором по развитию бизнеса фармкомпании «ХимРар».

В сентябре 2017 года «Медполимерпром» стал единственным поставщиком медизделий из ПВХ на рынке объемом 12 млрд рублей. Такой статус компании достался потому, что она единственная подходила под критерии правил, утвержденных постановлениями Правительства РФ №967 и №968 от августа 2017 года, нацеленных на поддержку отечественного производства профильной продукции. В 2018 году «Медполимерпром» поставил по госзаказу медизделия из ПВХ на 893 млн рублей.