«Круг добра» может начать обеспечивать лекарствами детей с заболеваниями из «14 ВЗН»

Правительство РФ предложило передать госфонду «Круг добра» полномочия по лекарственному обеспечению детей с болезнями, входящими в перечень госпрограммы «14 высокозатратных нозологий (ВЗН)». Соответствующие поправки в №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» внесены в Госдуму. Правительство РФ предложило передать госфонду «Круг добра» полномочия по лекарственному обеспечению детей с болезнями, входящими в перечень госпрограммы «14 высокозатратных нозологий (ВЗН)». Соответствующие поправки в №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» внесены в Госдуму.

В настоящее время по госпрограмме «14 ВЗН» определенными препаратами обеспечиваются взрослые и дети с гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией, наследственным дефицитом факторов свертывания крови II, VII, X (Стюарта-Прауэра), с онкогематологическими заболеваниями, а также перенесшие трансплантацию органов.

Законопроектом предлагается выделить из госпрограммы категорию детей до 18 лет и передать полномочия по их лекобеспечению госфонду «Круг добра». Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 января 2023 года.

Госфонд обеспечивает детей необходимыми препаратами, медизделиями и техническими средствами реабилитации по 56 заболеваниям, однако лишь одно из них (муковисцидоз) входит в список госпрограммы. За счет «14 ВЗН» дети с муковисцидозом получают дорназу альфа, а за счет «Круга добра» – Оркамби (ивакафтор+лумафактор) и Trikafta (elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor) от Vertex.

На госпрограмму «14 ВЗН» в бюджете 2022 года и на плановый период 2023-2024 годов предусмотрено по 66,96 млрд рублей ежегодно.

Закупки препаратов для детей по госпрограмме составляют до 30% затрат от общего количества закупаемых лекарств, следует из пояснительной записки к документу. Также там говорится, что по заболеваниям «гипофизарный нанизм», «мукополисахаридозы I и II типов», «муковисцидоз» и «юношеский артрит с системным началом» количество пациентов детского возраста составляет от 82% до 99% от общего количества пациентов, число которых по состоянию на 1 января 2021 года составляло 227,5 тысячи человек.

Проблема недофинансирования «14 ВЗН» обсуждается давно. В 2022 году ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» начало закупать по госпрограмме препараты за счет бюджета следующего года. В конце 2021 года для закрытия потребностей по «14 ВЗН» правительству пришлось экстренно выделить 8,9 млрд рублей.

«Круг добра» в этом году может потратить 122 млрд рублей с учетом остатков с предыдущего года.

Согласно информации, размещенной на сайте фонда, на сегодняшний день организация потратила 88,6 млрд рублей на закупку медизделий, зарегистрированных и незарегистрированных препаратов, а также на проведение 27 детям трансплантации гемопоэтических стволовых клеток в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева.

В середине сентября депутаты республиканского парламента Калмыкии внесли в Госдуму законопроект, предполагающий включение с 1 января 2023 года в госпрограмму «14 ВЗН» еще двух заболеваний – идиопатической тромбоцитопенической пурпуры и пароксизмальной ночной гемоглобинурии. Однако Правительство РФ предложенные региональными парламентариями поправки к №323-ФЗ не поддержало.