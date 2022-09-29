НПО «Сканер» локализует производство УЗИ в ОЭЗ «Технополис «Москва»

НПО «Сканер» начнет выпуск ультразвуковых сканеров на основе технологий южнокорейской Samsung Medison под брендом «РуСкан» на промплощадке в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва». В организацию производства мощностью 2 тысячи аппаратов в год было вложено 55 млн рублей. НПО «Сканер» начнет выпуск ультразвуковых сканеров на основе технологий южнокорейской Samsung Medison под брендом «РуСкан» на промплощадке в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва». В организацию производства мощностью 2 тысячи аппаратов в год было вложено 55 млн рублей.

На московском предприятии компании сборка УЗИ-аппаратов начнется с 2023 года, на проектную мощность планируется выйти со II квартала. Уровень локализации сканеров составляет 60%.

НПО «Сканер» появилось в 2006 году как совместное предприятие Samsung Medison и ООО «Сканер.ру». Соглашение о локализации производства ультразвуковых сканеров Samsung Medison было подписано в 2017 году. Проект реализовывался НПО «Сканер» при участии холдинга «Швабе» (входит в ГК «Ростех»), а само оборудование выпускалось на мощностях завода «Калугаприбор» концерна «Автоматика».

В апреле 2018 года была локализована пилотная линейка оборудования из трех моделей: «РуСкан 50», «РуСкан 60» и «РуСкан 60 new», в декабре 2020 года – УЗИ экспертного класса «РуСкан-65» и «РуСкан-65М». За два года «Ростех» успел поставить УЗИ-сканеры в клиники Москвы, Тулы, Владивостока, Великого Новгорода, Татарстана, Нижегородской, Тюменской, Московской областей и других регионов. Компания намеревалась занять до 20% российского рынка аппаратов УЗИ.

В июне 2019 года УЗИ-сканеры вошли в протекционистский перечень «третий лишний», в декабре 2020 года – в минимальные квоты госзаказа по 44-ФЗ и 223-ФЗ на уровне 60% в 2021 году. В августе 2021 года ультразвуковые аппараты получили преференции по правилу «второй лишний».

Совладельцами компании АО «НПО «Сканер», по данным СПАРК-Интерфакс, значатся «граждане России». В 2021 году СП выручило 1,237 млрд рублей, чистая прибыль составила 199,3 млн рублей.

АО «Калугаприбор» через АО «Концерн «Автоматика» принадлежит ГК «Ростех». В июне 2022 года концерн попал под санкции Минфина США. Финансовые показатели компании не раскрываются.