Eli Lilly обвинили в дискриминации сотрудников по возрасту

На Eli Lilly подали в суд из-за дискриминации сотрудников по возрастному признаку. В обвинении указывается, что компания намеренно отказывалась нанимать сотрудников старшего возраста.

Комиссия по равным возможностям при трудоустройстве (EEOC) США подала в суд на компанию Eli Lilly, обвинив ее в дискриминации. Компании вменяют нежелание нанимать пожилых работников на должности торговых представителей, пишет агентство Reuters.

В иске говорится, что нарушения со стороны Lilly начались после того, как старший вице-президент компании по кадрам и разнообразию Стивен Фрай пожаловался во время одного из мероприятий в апреле 2017 года на то, что ее торговый персонал состоит из преимущественно пожилых работников, а «миллениалов» на 20% меньше, чем в среднем по США. По данным EEOC, Фрай решил разобраться с этой проблемой и поставил цель нанять 40% молодых сотрудников.

В итоге менеджеры изменили практику найма торговых представителей, они требовали более тщательных проверок в отношении кандидатов более старшего возраста. В иске компания обвиняется в нарушении федерального «Закона о дискриминации по возрасту при приеме на работу».

От компании требуется компенсировать зарплату и другие убытки для пострадавших от предполагаемой возрастной дискриминации, а также судебного запрета для «предотвращения и исправления» дискриминации в дальнейшем. Eli Lilly должна будет провести обучающие курсы и проинформировать менеджеров и руководителей относительно федеральных законов о равных возможностях трудоустройства.

Lilly в своем заявлении отвергла обвинения и заявила, что «привержена развитию и продвижению культуры разнообразия и уважения». 11 августа в компании заявили, что Фрай уйдет на пенсию в конце 2022 года, проработав в ней более 35 лет.

Николай Соколов

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