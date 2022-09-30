Топ-менеджер «Р-Фарм» вошел в рейтинг «1000 лучших российских менеджеров»

Директор «Р-Фарм» по связям с общественностью Елена Епифанцева вошла в ежегодные рейтинги «Топ-1000 российских менеджеров», а также «Топ-100 директоров по общественным и корпоративным связям», представленные издательским домом «Коммерсантъ» и Ассоциацией менеджеров России (АМР).

Рейтинг «Топ-1000» считается наиболее авторитетным и независимым показателем топ-менеджмента компаний, работающих на территории России. По традиции рейтинг формируется в результате голосования самих управленцев, экспертами выступают все финалисты премии прошлых лет и действующие члены Ассоциации менеджеров. Рейтинг проводится ежегодно с 2001 года.

Четверо сотрудников ГК «Р-Фарм» удостоены благодарности президента Российской Федерации, стало известно ранее.

gxpnews