Индийская Torrent Pharma приобретает Curatio за $245 млн

Индийская компания Torrent Pharmaceuticals подписала окончательное соглашение о полном приобретении Curatio Healthcare за $245,16 млн (20 млрд рупий). Ожидается, что поглощение усилит присутствие Torrent в дерматологическом сегменте, пишет Pharmaceutical Technology.

Портфолио Curatio включает более 50 брендов, которые продаются в Индии. В портфель входят такие бренды, как Tedibar, Atogla, Spoo, B4 Nappi и Permite.

Директор Torrent Pharmaceuticals Аман Мехта сказал: «Мы рады заключить эту сделку с Curatio. Приобретение дает Torrent возможность расширить свое присутствие в дерматологии с помощью дифференцированного портфолио и является сильным стратегическим выбором. Curatio создала заслуживающий похвалы набор брендов с высокой долей рынка в области косметической и детской дерматологии, которые мы с нетерпением ждем, чтобы добавить их в наши предложения».

При соблюдении необходимых условий сделка должна быть завершена в течение месяца.

Флагманская компания Torrent Group, Torrent Pharmaceuticals, является специализированной фирмой, более 74% доходов которой приходится на хроническую и субхроническую терапию в Индии. Присутствуя в 40 странах, компания имеет семь заводов-изготовителей. Среди этих объектов четыре одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). В инфраструктуре Torrent R&D работают более 800 ученых.

gxpnews