Новые резиденты технополиса «Москва» направят на развитие производств свыше 9,5 млрд рублей

Девять инновационных компаний стали резидентами особой экономической зоны «Технополис „Москва”» с начала 2022 года, в развитие своих производств они планируют инвестировать более 9,5 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Резидентами особой экономической зоны столицы стали производители медицинских изделий и оборудования, лекарственных препаратов, радиоэлектронной продукции, электротехники и микроэлектроники, а также автоматизированных систем мониторинга и управления телекоммуникационными сетями. Заявленный объем их инвестиций в развитие предприятий превышает 9,5 млрд рублей. Планируется, что на новых производствах сможет работать почти тысяча человек», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Статус резидента ОЭЗ позволит компаниям сэкономить на налогах. Предполагается, что они смогут направлять высвободившиеся средства на разработку новых инновационных продуктов и расширение производственных мощностей. Резиденты ОЭЗ на 10 лет освобождаются от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, а ставка налога на прибыль для них снижена до 2%.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что наибольший объем средств в развитие планируют вложить компании из сектора медоборудования и биофармы: суммарно свыше 5 млрд рублей. Около 2,7 млрд рублей намерен инвестировать разработчик информационно-коммуникационных технологий.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис „Москва”» Геннадий Дегтев отметил, что с помощью налоговых преференций за первые шесть месяцев 2022 года предприятия сэкономили уже 393 млн рублей.

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