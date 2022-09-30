Продажи успокоительных препаратов со дня объявления частичной мобилизации выросли почти на 40%

Продажи успокоительных препаратов с 21 сентября, когда была объявлена частичная мобилизация в России, и по 25 сентября выросли в натуральном выражении на 38% по сравнению с аналогичным периодом августа, сообщают «Ведомости» со ссылкой на оператора фискальных данных «Такском», проанализировавшего более 41 млрд кассовых чеков.

Абсолютные показатели компания не раскрывает, сообщив лишь, что средняя цена на такие товары в стране выросла на 2%, составив 282 рубля за упаковку. Аналогичные данные приводит и крупнейшая по обороту аптечная сеть «Ригла». Продажи антидепрессантов и успокоительных в ее аптеках с 21 по 25 сентября увеличились на 32% в сравнении с аналогичным периодом августа – более чем до 135 400 упаковок, отметила ее коммерческий директор Наталья Бурдина. По ее словам, в денежном выражении рост составил 35% – более чем до 50 млн рублей с НДС.

При этом биологически активные добавки (БАД) для снятия тревоги тоже пользовались спросом. Клиенты Wildberries с 21 по 25 сентября купили на 23% больше таких средств (3085 шт.) по сравнению с аналогичным периодом августа. Такие данные газете предоставил сервис Moneyplace, который анализирует работу интернет-ретейлеров. Оборот от продажи БАД за этот период вырос на 30,4%, составив 1,5 млн рублей. Аналогичная картина и на Ozon – рост продаж на 61%, до 905 упаковок, оборот увеличился на 70,6%, до 508 566 рублей.

Генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк отметил, что продажи успокоительных препаратов и антидепрессантов растут с начала 2022 года. По его словам, с января по август спрос на такие средства увеличился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив более 8,4 млн упаковок. Мобилизация только повысила уровень нервозности населения, и, учитывая отсутствие признаков стабилизации ситуации, востребованность данных лекарств останется на высоком уровне, считает эксперт.

С этим согласен и директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. По его прогнозам, продажи успокоительных на период мобилизации превысят характерные для сезона показатели, а также данные прошлого года. Он добавил, что антидепрессанты, как рецептурные препараты, требуют обращения к врачу, поэтому, вероятно, спрос на них возникнет позже.

Эксперты отмечают спрос не только на успокоительные средства. Продажи аптечек на Wildberries с 21 по 25 сентября увеличились в 1,7 раза (до 6578 шт.) в натуральном и в 1,6 раза (до 3,1 млн рублей) в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом месяцем ранее. Клиенты Ozon за этот же период купили в 1,4 раза больше аптечек – 3641 шт. Оборот, по данным Moneyplace, при этом вырос в 1,3 раза, до 1,6 млн рублей.

Большим спросом пользуются и товары для экстренных ситуаций, отмечает газета. Продажи сухпайков за пять дней мобилизации на Wildberries выросли в 4,6 раза (до 1478 шт.), а на Ozon – в 4,8 раза (1258 единиц), по данным Moneyplace. Общая стоимость приобретенных товаров составила 678 214 рублей, это почти втрое больше, чем было в августе. Пользовались спросом у клиентов интернет-площадок и спальные мешки. Wildberries продала 11 882 шт., что в 1,9 раза больше, чем было месяцем ранее, а Ozon – 1638 единиц (прирост в три раза).

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность, необходимую в войсках. При этом требование наличия военного опыта юридически не закреплено. Представители фармацевтической отрасли обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину и министру обороны Сергею Шойгу с просьбой рассмотреть возможность предоставления права на отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации всему военнообязанному персоналу предприятий фармотрасли.

gxpnews