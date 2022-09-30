В коммерческую розницу попали орфанные препараты, закупаемые только для госнужд

В данных единой московской справочной лекарств AptekaMos.ru можно найти предложения о покупке в аптеках дорогостоящих орфанных препаратов из перечня ЖНВЛП. Эти лекарства продаются по цене, на 30–75% ниже предельной зарегистрированной.
Например, Оркамби для таргетной терапии муковисцидоза в трех столичных аптеках предлагается купить по цене 340 тысяч рублей за упаковку, хотя зарегистрированная максимальная (без НДС) цена упаковки Оркамби составляет более 800 тысяч рублей.
Появившиеся в продаже в аптеках орфанные препараты поставляются только по госконтрактам для нужд льготных пациентов. Об этом сообщил, например, основной дистрибьютор препаратов Vertex в РФ – «Санофи Россия». Самый крупный заказчик препарата –госфонд «Круг добра». Нет контрактов с аптеками и аптечными сетями на отгрузку Эврисди (рисдиплам) от СМА и у дистрибьютора препарата «Ирвин 2».
Как показал мониторинг РБК, в «серую» зону, помимо Оркамби и Эврисди, могли попасть по меньшей мере еще четыре препарата для терапии орфанных заболеваний. Речь идет о Спинразе (нусинерсен) от Biogen и Janssen для терапии СМА, Иларисе (канакинумаб) от Novartis для терапии аутоиммунных заболеваний, Кануме (себелипаза альфа) от Alexion (принадлежит AstraZeneca) для лечения дефицита лизосомной кислой липазы и Апбрави (селексипаг) от J&J для терапии легочной гипертензии.
В аптеках, предлагающих перечисленные препараты («Олекс-Фарма», «Дар-Лек», «Витаминки», «Панацея»), не ответили на звонки РБК. Сотрудник одной из аптек «Еврафармы» подтвердил РБК, что лекарство можно заказать «со склада», но не смог уточнить ни язык маркировки, ни происхождение препарата.
Росздравнадзор Москвы и Московской области сообщил, что по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко проведет проверку этих фактов, указывающих на незаконную перепродажу лекарств.
Это не первый случай, когда в России вскрываются факты перепродажи дорогостоящих лекарств. Такая схема неоднократно проворачивалась в стране, в том числе с дорогостоящими онкопрепаратами. Подробнее о том, как именно действуют нелегалы, похищающие и перепродающие дорогостоящие лекарства, – в материале Vademecum.
Фото: bqprime.com