В коммерческую розницу попали орфанные препараты, закупаемые только для госнужд

В московских аптеках появились предложения о покупке дорогостоящих орфанных препаратов, в том числе Оркамби (лумакафтор+ивакафтор) производства Vertex от муковисцидоза и Эврисди (рисдиплам) от Roche для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), как обнаружил РБК. Причем дистрибьюторы этих препаратов поставляют их только по госконтрактам. По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко Росздравнадзор по Москве и Московской области проведет проверку опубликованных фактов. В московских аптеках появились предложения о покупке дорогостоящих орфанных препаратов, в том числе Оркамби (лумакафтор+ивакафтор) производства Vertex от муковисцидоза и Эврисди (рисдиплам) от Roche для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), как обнаружил РБК. Причем дистрибьюторы этих препаратов поставляют их только по госконтрактам. По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко Росздравнадзор по Москве и Московской области проведет проверку опубликованных фактов.

В данных единой московской справочной лекарств AptekaMos.ru можно найти предложения о покупке в аптеках дорогостоящих орфанных препаратов из перечня ЖНВЛП. Эти лекарства продаются по цене, на 30–75% ниже предельной зарегистрированной.

Например, Оркамби для таргетной терапии муковисцидоза в трех столичных аптеках предлагается купить по цене 340 тысяч рублей за упаковку, хотя зарегистрированная максимальная (без НДС) цена упаковки Оркамби составляет более 800 тысяч рублей.

Появившиеся в продаже в аптеках орфанные препараты поставляются только по госконтрактам для нужд льготных пациентов. Об этом сообщил, например, основной дистрибьютор препаратов Vertex в РФ – «Санофи Россия». Самый крупный заказчик препарата –госфонд «Круг добра». Нет контрактов с аптеками и аптечными сетями на отгрузку Эврисди (рисдиплам) от СМА и у дистрибьютора препарата «Ирвин 2».

Как показал мониторинг РБК, в «серую» зону, помимо Оркамби и Эврисди, могли попасть по меньшей мере еще четыре препарата для терапии орфанных заболеваний. Речь идет о Спинразе (нусинерсен) от Biogen и Janssen для терапии СМА, Иларисе (канакинумаб) от Novartis для терапии аутоиммунных заболеваний, Кануме (себелипаза альфа) от Alexion (принадлежит AstraZeneca) для лечения дефицита лизосомной кислой липазы и Апбрави (селексипаг) от J&J для терапии легочной гипертензии.

В аптеках, предлагающих перечисленные препараты («Олекс-Фарма», «Дар-Лек», «Витаминки», «Панацея»), не ответили на звонки РБК. Сотрудник одной из аптек «Еврафармы» подтвердил РБК, что лекарство можно заказать «со склада», но не смог уточнить ни язык маркировки, ни происхождение препарата.

Росздравнадзор Москвы и Московской области сообщил, что по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко проведет проверку этих фактов, указывающих на незаконную перепродажу лекарств.

Это не первый случай, когда в России вскрываются факты перепродажи дорогостоящих лекарств. Такая схема неоднократно проворачивалась в стране, в том числе с дорогостоящими онкопрепаратами. Подробнее о том, как именно действуют нелегалы, похищающие и перепродающие дорогостоящие лекарства, – в материале Vademecum.