У холдинга «Инвитро» могут смениться совладельцы

Основатели и совладельцы холдинга «Инвитро» ведут переговоры о продаже как минимум доли в компании. Потенциальным покупателем может выступить Kismet Capital Group экс-гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина. Параметры возможного соглашения не раскрываются. В 2021 году компания рассчитывала на оценку более 70–80 млрд рублей. Основатель холдинга Александр Островский сообщил Vademecum, что лично в переговорах не участвует и намерен остаться в компании. Основатели и совладельцы холдинга «Инвитро» ведут переговоры о продаже как минимум доли в компании. Потенциальным покупателем может выступить Kismet Capital Group экс-гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина. Параметры возможного соглашения не раскрываются. В 2021 году компания рассчитывала на оценку более 70–80 млрд рублей. Основатель холдинга Александр Островский сообщил Vademecum, что лично в переговорах не участвует и намерен остаться в компании.

О переговорах по продаже холдинга Vademecum рассказали три источника на рынке медуслуг. По данным собеседника, знакомого с ходом переговоров, интерес к активу проявляет инвестиционная группа Kismet Capital Group, при этом компания заинтересована в получении 100%-ной доли актива.

В настоящее время головная компания ООО «Инвитро» принадлежит кипрской «Инвитро Холдинг Лимитед». Владельцами офшора изначально выступали Валентин Дороничев (учредитель дистрибьютора «ОМБ» и владелец инвесткомпании Medme), Владимир Куликовский (совладелец «ОМБ»), а также основатель и гендиректор холдинга «Инвитро» Александр Островский. В разговоре с Vademecum Островский сообщил, что не ведет переговоров о продаже и остается гендиректором сети, а о консультациях, которые могут вести партнеры, не осведомлен. «Пока ничего не происходит», – уточнил Островский.

В «Инвитро» на момент публикации не ответили. Vademecum направил запрос представителю Ивана Таврина.

Сумму, как и прочие параметры возможной сделки, участники рынка не называют. В 2021 году «Инвитро», готовясь выйти в последующие два года на IPO на одной из зарубежных площадок, рассчитывала на оценку активов более чем в $1 млрд (не менее 70–80 млрд рублей, по актуальному на тот момент курсу). Источник, знакомый с переговорами, сообщил, что покупатель готов предложить более скромную сумму с мультипликатором 5 EBIDTA. В 2021 году холдинг показал выручку в 38–40 млрд рублей, показатель EBIDTA в 2019 году оценивался самим Островским в 10-11%, впоследствии, по оценкам участников рынка, вырос не менее чем до 15-20%.

Сеть лабораторий «Инвитро» основана в 1995 году. Всего холдинг объединяет 1,8 тысячи медицинских офисов и восемь лабораторных комплексов, ежедневно компания выполняет около 1 млн исследований. Выручка «Инвитро» в 2021 году превысила 38 млрд рублей.

В сентябре 2022 года компания «ОМБ», в которой Валентин Дороничев владеет долей в 31%, вышла из капитала завода по производству двусторонних игл и пробирок для взятия венозной крови «Гранат Био Тех» («ОМБ» принадлежала доля в 23,4%). При этом остальные учредители дистрибьютора, одновременно выступающие совладельцами «Инвитро», остались в капитале предприятия. Доля Дороничева в заводе составляла около 7%. По состоянию на 30 сентября он продолжает выступать соучредителем в других компаниях вместе с Александром Островским – ООО «Нейропроджект» (25%) и «Архмедстрой» (45%).

Kismet Capital Group также ведет переговоры о покупке 100% сети лабораторий KDL. Компания, принадлежащая фонду прямых инвестиций UFG, оценивалась в 15 млрд рублей с учета долга в 4,5 млрд рублей.

Фото: Инвитро

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