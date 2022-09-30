Импортные фармсубстанции в августе подешевели на рекордные 20%

Общий объем поставок активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в Россию по итогам периода с января по август 2022 года составил 134,1 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Динамика рублевого объема отгрузок относительно аналогичного периода 2021 года относительно скромная, на уровне 5,2%. Натуральные объемы ввозимых фармсубстанций при этом не просто растут, речь идет о двузначных показателях динамики, отмечают аналитики RNC Pharma. Так относительно января—августа 2021 года объем ввезенного фармсырья вырос на 25,3%. Всего с начала текущего года российские производители и дистрибьюторы закупили 13,4 тыс. тонн иностранных АФИ.

Результаты работы участников внешнеэкономической деятельности по итогам августа 2022 года в целом соответствовали общей тенденции. Так, рублевые объемы поставок фармсубстанций относительно аналогичного периода 2021 года сократились на 4%, всего было ввезено продукции на 12 млрд руб. Натуральная динамика была зафиксирована на уровне 73%, за месяц общий объем поставленных в нашу страну АФИ достиг 2,1 тыс. тонн.

Ассортимент поставляемого фармсырья за год значительно изменился, в том числе с точки зрения количественной составляющей. В августе 2022 года ввозилось 323 МНН, на 57 позиций больше, чем годом ранее. Но в основном столь разительное отличие денежной и натуральной динамики было связано с дефляцией на рынке фармацевтического сырья, индекс цен, рассчитанный по формуле Ласпейреса, относительно августа 2021 года составил -20,6%.

Общий перечень АФИ, ввезенных в страну по итогам января—августа 2022 года, также заметно вырос. Речь шла об отгрузках 644 наименований — на 33 МНН больше, чем годом ранее. В TOP20 позиций, лидирующих с точки зрения денежного объема поставок за период, положительной динамикой характеризировались отгрузки 14 наименований. Максимум был зафиксирован по МНН осимертиниб, который показал рост в 3,5 раза в рублях относительно января—августа 2021 года. Основной объем здесь обеспечила «АстраЗенека», поставки велись в интересах предприятия компании в Калужской области, где осуществляется выпуск противоопухолевого препарата «Тагриссо».

Также незначительные объемы сырья технического класса чистоты поставлялись в интересах российского «Братскхимсинтеза», одного из предприятий в группе «Фармасинтез». Второй из числа топовых позиций результат показал депротеинизированный гемодериват крови телят (рост в 2,1 раза), единственным покупателем выступала «Такеда».

Что касается МНН, лидирующих с точки зрения натурального объема поставок, здесь положительную динамику аналитики зафиксировали у 13 позиций. Максимальный прирост среди топовых позиций показала лактулоза (рост в 26,7 раза), основной объем закупал «Верофарм», который производит препарат «Дюфалак» на своем белгородском филиале. Относительно небольшие объемы ввезла также «АВВА Рус», но здесь динамика к прошлогодним результатам отрицательная.

Значительно растут также поставки декстрозы (в 2,8 раза), покупателями тут выступают сразу 15 компаний, а основной объем был ввезен в интересах «Протек-СВМ» и «Имкофарма». Практически такой же показатель роста показал кофеин (в 2,8 раза), тут основным покупателем стал «Фармстандарт», он же внес максимальный вклад в общую динамику по данному МНН.

Артем Косенок

pharmvestnik