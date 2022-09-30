Росстат сообщил о росте выпуска лекарственных препаратов в августе

Росстат сообщил о росте в августе выпуска лекарственных препаратов. Их было изготовлено на 47,5 млрд руб. Это на 16,6% больше, чем в августе 2021 года, и на 9,1% больше, чем в июле этого года.

Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в августе 2022 года вырос на 14,3% по сравнению с августом 2021 года и на 8,2% по сравнению с июлем 2022 года. За восемь месяцев этого года их производство увеличилось на 22,7% по сравнению с январем—августом 2021 года. Такую статистику приводит Росстат.

Лекарственных препаратов в августе изготовлено на 47,5 млрд руб. Это на 16,6% больше, чем в августе 2021 года, и на 9,1% больше, чем в июле 2022 года. За восемь месяцев 2022 года лекарственных препаратов произведено на 415 млрд руб., что на 23,1% больше, чем за январь—август 2021 года.

Сывороток и вакцин изготовлено 1,4 млрд доз. Это больше показателей августа 2021 года на 30,4%, но меньше показателей июля 2022 года на 26%. Выпуск в ампулах составил 771 тыс. штук, что в 3,1 раза выше, чем в августе 2021 года, и на 94,8% больше, чем в июле этого года.

За восемь месяцев 2022 года производство сывороток и вакцин в дозах выросло на 26,3%, а в ампулах — на 14,6% по сравнению с январем—августом 2021 года.

Выпуск фармацевтических субстанций вырос по сравнению с августом 2021 года на 27,8%, а по сравнению с июлем 2022 года — на 27,9%. За восемь месяцев 2022 года фармацевтических субстанций произведено на 32% больше, чем за январь—август 2021 года.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 37,6 млн упак. Это на 38,3% меньше, чем в августе 2021 года, но на 53,8% больше, чем в июле 2022 года. За восемь месяцев 2022 года их произведено 223 млн упак., что на 42,3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии в августе 2022 года выпущено на 3,8 млрд руб., что на 8,2% больше, чем в августе 2021 года, и на 33,7% больше, чем в июле 2022 года. За восемь месяцев 2022 года произведено медицинской аппаратуры этого типа на 22,5 млрд руб., что на 16,2% больше, чем в январе—августе 2021 года.

Артем Косенок

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