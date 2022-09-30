Минздрав одобрил клиническое исследование назальной вакцины от гриппа Центра им. Гамалеи

Минздрав одобрил клиническое исследование назальной вакцины для профилактики гриппа от Центра им. Гамалеи. Испытания будут проходить в Главном военном клиническом госпитале им. акад. Н.Н. Бурденко. Их планируют завершить в конце текущего года.

Центр им. Гамалеи проведет в России первую фазу клинических исследований назальной вакцины против гриппа. Информация об этом опубликована в Государственном реестре лекарственных средств 28 сентября 2022 года. Препарат по документам проходит под названием «ГамФлюВак-Квадри». В протоколе исследования указано, что препарат является четырехвалентной векторной вакциной. Будет оцениваться безопасность, реактогенность и иммуногенность вакцины у здоровых добровольцев.

В исследовании примут участие 45 человек. Испытание будут проводить в ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко». Клинические исследования предполагается завершить в декабре 2022 года.

Четырехвалентные вакцины против гриппа предназначены для защиты от четырех различных вирусов гриппа, включая два вируса гриппа В и два вируса гриппа А. Государственный реестр лекарственных средств содержит запись о нескольких вакцинах такого типа, в том числе и отечественного производства.

В России зарегистрированы две гриппозные вакцины для интраназального введения: «Ультравак» и «Инфлювир» компании «Микроген».

Вероника Догузова

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