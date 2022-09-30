Ventus продаст экспериментальный противовоспалительный препарат Novo Nordisk

Компания Ventus Therapeutics продаст Novo Nordisk свой экспериментальный препарат против воспалительных заболеваний за 70 млн долл.

Биотехнологический стартап Ventus Therapeutics передает Novo Nordisk лицензию на свой ведущий экспериментальный препарат для лечения воспалительных заболеваний за 70 млн долл. Об этом сообщает издание BioPharmaDive.

Экспериментальный препарат, получивший название VENT-01, представляет собой небольшую молекулу, нацеленную на инфламмасомы — белковые комплексы в клетках иммунной системы, активирующие воспалительные реакции. Препарат воздействует на инфламмасому NLRP3. Она связана с широким спектром заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, диабет II типа, рак кишечника и расстройства, связанные с печенью.

Novo будет разрабатывать VENT-01 для применения при неалкогольном стеатогепатите, хронической болезни почек и других кардиометаболических нарушениях — областях, в которых компания уже имеет опыт разработки лекарств.

Генеральный директор компании Марсело Бигал заявил, что на это решение повлияла турбулентность на фондовом рынке и потребность в финансировании. «Без Novo у нас было финансирование для реализации трех программ в клинике, но… теперь у нас есть деньги для того, чтобы перевести программы на II фазу», — сказал он.

В соответствии с соглашением Ventus сохраняет за собой права на три других кандидатных препарата, два из которых нацелены на нейровоспалительные, нейродегенеративные и кожные заболевания. Целевое заболевание для третьего препарата не разглашается. Также Ventus может получить от Novo Nordisk до 633 млн долл. по мере прохождения определенных этапов разработки и регулирования.

Фото: Novo Nordisk

Николай Соколов

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