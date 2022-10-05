Финансирование закупок «Круга добра» в 2023 году вырастет на 68 млрд рублей

На закупки лекарств для детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями в 2023 году из российского бюджета направят 185,7 млрд рублей. Из них на закупку зарегистрированных препаратов пойдет 144,7 млрд рублей, на закупку незарегистрированных – 41 млрд рублей. Соответствующий проект документа размещен на сайте Госдумы.

В сравнении с 2022 годом финансирование вырастет на 68,7 млрд рублей. Рост расходов, как отмечает «ФВ», связан с передачей фонду финансирования закупок лекарств для детей по программе «14 высокозатратных нозологий (ВЗН)».

В проекте бюджета на 2023 год на комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами» заложено 186,8 млрд рублей. В текущем году сумма составит 179,2 млрд рублей.

По госпрограмме 14 ВЗН определенными препаратами сейчас обеспечивают взрослых и детей с такими заболеваниями, как гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, рассеянный склероз, гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз I, II и VI типов, апластическая анемия, наследственный дефицит факторов свертывания крови II, VII, X (Стюарта – Прауэр), а также с онкогематологическими заболеваниями и перенесших трансплантацию органов.

Минздрав ранее предложил разрешить фонду «Круг добра» помогать пациентам старше 18 лет.

gxpnews