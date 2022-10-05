На американских дистрибьюторов подали десятки исков из-за побочных эффектов парацетамола

Десятки исков в семи американских штатах подали на таких лекарственных дистрибьюторов, как Walgreens, Walmart и CVS. Их обвиняют в продаже препарата с парацетамолом, который якобы вызывал аутизм и СДВГ у новорожденных детей при приеме беременными женщинами, сообщает Bloomberg.

Всего подано 87 исков. Потребители утверждают, что их не предупредили о рисках приема препарата. Истцы приводят данные новых исследований, которые показывают, что дети, чьи матери во время беременности использовали препарат, могут родиться с аутизмом и другими заболеваниями.

Дистрибьюторы не признают достоверность информации о потенциальном вреде парацетамола. Агентство ссылается на мнение специалистов Американского колледжа акушеров и гинекологов, которые утверждают, что лекарство безопасно принимать во время беременности.

«Производители и продавцы парацетамола должны были уделять больше внимания данным исследований, связывающим его с проблемами развития», – сказала Мелисса МакЭвой, 42-летняя истец из Калифорнии, которая утверждает, что принимала препарат для лечения головных болей, когда была беременна сыном. Сейчас ребенку 11 лет, и у него расстройство аутистического спектра.

gxpnews