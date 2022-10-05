Gilead назвала новых подозреваемых по делу о подделке препаратов против ВИЧ

Фармпроизводитель Gilead представил информацию о двух новых подозреваемых по иску о подделке препаратов компании против ВИЧ Biktarvy и Descovy. Двое мужчин из Флориды, Ласаро Роберто Эрнандеса и Армандо Эрреру, названы «главными ответчиками» по делу. Gilead обвинила их в создании фирм-однодневок для продажи поддельных лекарств, сообщает Endpoints News.

Согласно открытым данным, еще в августе окружной судья США Энн Доннелли заморозила активы более 50 новых подозреваемых, в том числе Эрнандеса и Эрреры.

Компания впервые подала в суд на дистрибьюторов в июле 2021 года. В Gilead утверждают, что ответчики реализовали более 85 тысяч флаконов поддельного препарата. Согласно новому иску, ответчики якобы продавали флаконы, выглядевшие как настоящие. Они предоставляли покупателям поддельные документы. В некоторых случаях в этих флаконах были дженерики обезболивающих, в других – антипсихотическое средство «Кветиапин».

Суд встал на сторону компании. Всех ответчиков обязали прекратить продажу лекарств под маркой Gilead.

«Gilead продолжит тесное сотрудничество с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), аптеками и министерством юстиции, чтобы удалить из обращения поддельные и фальсифицированные лекарства и предотвратить распространение поддельных лекарств в будущем», – говорится в заявлении компании.

Biktarvy был одобрен для лечения ВИЧ еще в 2018 году. По данным Gilead, настоящим таблеткам Biktarvy характерна пурпурно-коричневая форма, они представляют собой капсулы с цифрами 9883, написанными на одной стороне, и GSI на другой. Таблетки Descovy имеют прямоугольную форму синего цвета с надписью 225 на одной стороне и GSI на другой.

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